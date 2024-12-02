图①：2024中国品牌论坛现场，与会嘉宾听会。

本报记者 陈 斌摄

图②：2024中国品牌论坛现场，与会嘉宾正在参观。

人民网记者 翁奇羽摄

图③：2024中国品牌论坛分论坛现场。

人民网记者 翁奇羽摄

坚持创新驱动 推动产业进步

中国建筑集团有限公司党组书记、董事长 郑学选

中建集团聚焦主责主业，因地制宜、因企制宜，大力推进创新、发展新质生产力，着力推动企业高质量发展，赋能品牌强国建设。

战略创新厚植品牌优势。中建集团以“一创五强”战略目标为牵引，深入实施“一六六”战略路径，推动集团进入世界一流企业方阵。加快推进改革深化提升行动，加大创新力度，着重培育战略性新兴产业。完善供应链管理体系，打造共创、共享、共赢的供应链生态圈。揭牌成立中建科创、中建数科，培育“专精特新”企业，多维度发展新质生产力。

科技创新提升品牌价值。集团坚持科技创新，加强新技术新产品研究应用，促进科技成果转化落地和市场化应用。研发建筑一体化光伏系统、模块化建筑技术、空中造楼机、万吨级多功能实验系统等新技术、新装备，引领行业发展。在北京首钢园举办中国建筑科技展，集中展出167项数字化、工业化、智能化发展的最新成果。

业态创新丰富品牌内涵。集团对商业模式进行升级，推进城市运营、城市更新改造等业务，打造转型升级、高质量发展新动能。设立中建城市运营公司，统筹中建集团城市运营业务发展。积极探索城市更新的新模式新路径，为城市老旧小区改造提供新模式新方法，构建数据和科技驱动的智慧城市服务网络。

绿色创新担当品牌使命。深入实施中建集团碳达峰行动方案和碳达峰“个十百千万”工程，建设碳排放监测与管理综合服务平台。在国内，建设“上海璀璨城市零碳建筑展示中心”等多个零碳、低碳建筑项目。在海外，建设的埃及新首都CBD项目等项目刷新多项中东和非洲绿色建造纪录，成为与当地人民共建绿色美好生活、拓展幸福空间的生动实践。

擦亮金字招牌 赢得客户口碑

中国移动通信集团有限公司党组副书记、总经理 何 飚

信息技术推动社会进步，也是培育发展新质生产力的重要支撑。中国移动锚定世界一流信息服务科技创新公司的发展定位，坚持把办人民满意的服务企业、创世界一流的服务标杆作为品牌建设的出发点和落脚点，着力打造高品质、高品格、高品位的品牌。

坚持以人民为中心的发展理念。牢记网信为民、服务为本，为客户提供愉悦美好、智慧便捷、安全可信、热忱贴心的服务。全面建立大服务体系，推进品牌建设和声誉管理，让品牌服务这块“金字招牌”有温度、有品质、受尊重。

信息服务升级，彰显企业品牌的数智转型特色。加快从通信运营企业向信息服务企业转型，推动我国信息通信技术走向“5G全球领先”，持续增强品牌建设的时代感和引领力。系统打造新型信息基础设施，创新构建新型信息服务体系，以更通畅的网络、更好用的产品、更丝滑的体验、更高效率更智能的行业应用，赢得口碑。

提升企业品牌的发展成色。把科技创新作为品牌强企的钥匙，打造网信领域“国之重器”，持续提升品牌发展的创新性和原动力。勇担人工智能创新发展国家队，注重引领产业创新，强化场景牵引，畅通科创优势、能力优势、产品优势、市场优势、品牌优势、价值优势高效转化路径，加快培育战略性新兴产业，提升中国移动科技自立自强的品牌成色。

面向时代潮流，中国移动将始终践行为国担当、为民服务，坚持科技创新引领产业创新，培育发展新质生产力，以数字化、网络化、智能化为中国式现代化贡献力量。

培育高新技术 增强发展动能

中国机械工业集团有限公司党委书记、董事长 张晓仑

中国机械工业集团有限公司深入贯彻落实习近平总书记重要指示精神，锻造国机所长、服务国家所需，以创新为引领，打造卓越品牌，服务新型工业化建设。

传承创新，夯筑国家基础工业制造能力。作为我国机械工业的“国家队”，国机集团承继原机械工业部31家国家级科研院所，肩负产业基础研究和重大技术装备攻关使命，研制超过1000项“中国第一”和“首台套”装备，打造了众多优质品牌：新中国第一台拖拉机、第一颗人造金刚石、第一台国产梳棉机在创新中诞生；“东方红”“中国二重”“经纬”“林海”等品牌传承至今。

自主创新，服务新型工业化建设。集团以装备制造主业为主阵地，强化功能与竞争力。一大批优质产品、技术、服务品牌应运而生。推动6个全国重点实验室等国家级科研平台建设运行，4个项目获得2024年国家科技进步奖。众多装备应用于C919大飞机、白鹤滩水电站、“华龙一号”核电机组等国家重大工程项目；航天特种轴承助力月背采样工程；数字相对重力仪、深海探测仪等助力我国第三十九次南极科考；高端大马力拖拉机国产化替代迈出坚实步伐；在索道、试验装备、密封产品等多个细分领域打造专业企业集群；推动中国设计标准和国机设计“走出去”。

创新引领，支撑未来产业技术发展。我们开展基础性、前沿性、紧迫性与变革性技术预见预测，形成技术图谱与任务方向；围绕战略性新兴产业加快培育新技术、开辟新赛道，抢占科技制高点，形成发展新动能。

国机集团将以更多“大国重器”“中国智造”，为我国品牌强国建设提供更多“源头活水”。

践行责任使命 彰显央企担当

中国航空集团有限公司党组书记、董事长 马崇贤

中国航空集团有限公司紧紧围绕增强功能、提升竞争力，守正创新、锐意改革，奋力推进高质量发展、打造世界一流品牌。

促进互联互通。以高质量共建“一带一路”为牵引，加快美欧航线复航，开拓亚非拉新航点，构建起覆盖全球的航空客货运航线网络，构筑起互联互通的空中桥梁。坚持以品牌讲好中国故事、传播中华文化，位列“中国500最具价值品牌”排行榜第二十五名，稳居行业首位。“凤凰知音”入选中央企业品牌引领行动首批优秀服务品牌。

深化创新发展。坚持与我国航空现代产业体系建设同行并进，在行业内首次实现北斗导航系统、Ka卫通系统取证和装机应用；实现C909飞机规模化运营，正式引进C919飞机并成为C929首发用户，将全程参与C929设计、制造、试验、试飞及适航取证过程。围绕国产民机运营、航空物流、航空器维修、航空租赁、民航数智化和绿色低碳，发展战略性新兴产业。突出“集约化、协同化、精细化”，推进内涵式发展，提升全要素生产效率。

服务旅客美好出行。10年来，安全运送旅客10.29亿人次。聚焦全流程服务信息告知、行李全流程跟踪、机上餐饮、客票退改签、投诉处置等，提升服务品质。完成黎巴嫩撤侨等重大运输保障任务，彰显央企使命担当。

整合优质资源 书写发展新篇

中国保利集团有限公司党委书记、董事长 刘化龙

近年来，保利集团深入贯彻落实习近平总书记作出的“三个转变”重要指示精神，推动品牌建设与企业文化、发展布局、治理体系互融共通、协同发力，加快整合创新资源，培育发展新质生产力，在加快建设世界一流企业的道路上打造品牌标杆、书写发展新篇。

在坚守中讲好新故事，以品牌势能释放价值力。成立40年来，保利集团始终坚守“保国利民”初心，在改革道路上形成“追求卓越 领创美好”愿景，不断积蓄价值力。保利全面推进国有企业改革重点任务，致力于成为“美好生活领创者”。

在传统中挖掘新曲线，以品牌动能激活发展力。作为新旧产业并举、传统业务布局规模庞大的多元化企业，保利集团坚持因企制宜、稳中求进，不断激活发展力。自主研发绿色纤维密封材料、超级电容器隔膜、国产环氧沥青等产品；加快打造第四代住宅产品和“保利智家”智慧家居系统，完成全国32个、2376万平方米智慧片区建造；培育壮大战略性新兴产业，打造合成生物原创技术策源地。

在笃实中探索新实践，以品牌效能提升管理力。保利集团致力打造完善、规范和高效的中国特色现代企业，不断提升管理力。打造“八维精益”特色管理符号，将精益改善与改革创新相融合，将精益文化与建设一流相结合、将精益实践与高质量发展相统一。树立“合者聚，创者立，卓者远”人才观，持续优化“投入—运行—产出”人力资本经营架构。强化科技创新战略导向，将科技创新纳入战略管理体系，进一步加大产业化和科技成果转化力度。

促进交流互鉴 拓宽发展空间

中信集团副总经理、中信银行董事长 方合英

中信集团依托产融并举的综合优势，积极培育和服务新质生产力。

中信集团聚合旗下全牌照金融资源，打造“股贷债保”联动的金融服务支撑体系，通过金融支持，助力一批引领科技前沿的中国品牌从无到有、从弱到强，提升中国企业的“品牌力”。中信银行自主研发“仓颉”大模型应用平台，实现了算力资源集约化管理，千亿级大模型的统一部署和对外服务赋能金融业务开展。攻克“一体化压铸技术”，引领行业转型升级。此外，中信集团充分发挥桥梁纽带作用，推动中外新质生产力交流互鉴。

中信集团以发展新质生产力为契机，做强中信品牌，助力中国品牌发展，促进国内外品牌交流。

强化服务供给。以金融全牌照构建科技金融服务全体系，加大“股贷债保”服务体系的复制推广，精准支持专精特新企业发展，以金融服务品牌推动提升中国品牌竞争力。

强化科技引领。依托金融“强核”工程打造具有国际竞争力的综合金融体系，依托实业“星链”工程培育更多龙头企业和独门绝技，让卓著品牌更具卓越品质，打造一流创新品牌。

强化综合赋能。打造“要出国、找中信”“来中国、找中信”特色服务品牌，以全球资源服务全球客户，以全球眼光拓展全球市场，为全球伙伴出国展业、来华兴业提供解决方案，为新质生产力发展拓展更大空间。

升级能源体系 助力绿色转型

国家电力投资集团有限公司党组副书记 徐树彪

国家电力投资集团有限公司深入贯彻落实习近平总书记关于“加快建设一批产品卓越、品牌卓著、创新领先、治理现代的世界一流企业”的重要讲话精神，着力培育“国和一号”“国冉一号”等一批重点品牌，助力我国能源结构绿色低碳转型发展。“国和一号”成功入选中央企业品牌引领行动首批优秀成果。

坚持科技自立自强，培育绿色低碳发展新动能。依托国家科技重大专项开发的“国和一号”，单机功率超过150万千瓦，设计寿命达60年，示范工程1号机组即将具备商运条件。自主研发我国最大功率、最高技术等级的300兆瓦F级重型燃气轮机“国冉一号”，首台样机已总装下线，目前已全面进入试验与验证阶段。

构建新型能源体系，促进经济社会高质量发展。截至今年10月底，清洁能源装机同比增加16%，利润总额大幅增长，推动新质生产力转化为“绿色生产力”。发挥清洁能源优势，打造“绿电—绿氢—绿油气”产业链，正在吉林大安建设的国内最大的风光制绿氢合成氨一体化示范项目，年可制绿氢3.2万吨、绿氨18万吨，减碳降碳意义重大。

积极拓展国际市场，构建能源国际合作新范式。抢抓能源转型窗口期，努力在国际能源舞台上讲好中国故事、传递中国声音。目前，国际业务共覆盖全球47个国家和地区，境外装机规模超千万千瓦；其中，清洁能源占比达70%以上，为全球绿色低碳事业贡献中国智慧和中国方案。

《人民日报》（2024年12月02日 第 14 版）

(责编：岳弘彬、牛镛)

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