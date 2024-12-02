人民网北京12月2日电 （记者申佳平）11月30日，2024（第五届）中国互联网基础资源大会在北京召开。多位院士专家围绕“筑牢互联网络根基 促进实数深度融合”主题进行深入交流研讨。

“当前，数字技术、数字经济正在成为重组全球要素资源、重塑全球经济结构、改变全球竞争格局的关键力量。”工业和信息化部党组成员、副部长单忠德在致辞中指出，要加快前瞻布局，聚焦下一代互联网、下一代移动通信、先进计算、区块链、大数据、人工智能等强化科研攻关，加快互联网基础资源领域技术攻关，抢占未来科技制高点。要深化融合发展，推动新一代信息技术、网络技术、人工智能在制造业全行业全链条普及应用，增强产业升级新动能。要坚持底线思维，利用人工智能、区块链等新技术持续提升互联网基础资源安全保障能力，锻造安全保障硬实力。要拓展国际合作，深化数字领域国际共识，提升网络空间话语权，推动构建网络空间命运共同体。

工业和信息化部信息通信科学技术委员会常务副主任兼秘书长韩夏在致辞中指出，互联网基础资源在网络强国建设进程中发挥着重要的基础作用，要进一步强化核心技术突破，加快推动下一代互联网、通用人工智能等前沿技术研发和应用推广，推动中文域名、工业互联网标识和网络寻址解析等的研究和实践应用。要与国际互联网社群广泛互动，积极参与国际标准和规则制定，推动全球互联网治理体系不断完善。

亚太互联网络信息中心（APNIC）总裁罗嘉荣在致辞中表示，APNIC通过分配IP地址和AS号码等互联网数字资源，支持亚太区互联网发展，并与中国互联网络信息中心（CNNIC）密切合作，共同推动中国IP地址资源发展。他指出，IPv6作为替代IPv4的新一代IP协议，可以满足5G、物联网的海量地址分配需求，是万物互联的基础，应大力推动IPv6部署和应用，共同促进IPv6生态链不断走向成熟。

中国工程院院士邬贺铨指出，域名、网址和IP地址等是传统数字基础设施寻址的依据。当前，人工智能驱动数据基础设施和算力网络加速发展，数据基础设施软硬件及元数据成为生产要素的重要组成部分，也是关键的数字资源。AI时代扩展了数字资源的管理范畴，应重视智能体小程序标识和元数据标识的需求，创新网络数据资源的管理和开发模式，支撑产业数字化、智能化转型。

中国科学院院士陆建华指出，变革网络构建模式成为未来互联网发展的前沿问题，要探索从网络结构、安全体系、根服务架构等研究入手，破解现有网络架构制约安全、效率的挑战。要抓住天地一体网络发展机遇，以天领地，探索新型卫星网络架构及其资源利用，协议交互、域名服务等新方式，为发展安全、高效、自主可控的卫星互联网新赛道奠定基础。

中国工程院院士张宏科指出，轨道交通、低空产业等特殊行业应用的新需求新挑战驱动互联网技术向高移动、高可靠、低延迟等更高目标发展。需要深入探索在现有网络基础上，创建新型互联网体系架构，满足国家和行业需求。

中国科学院院士冯登国指出，网络空间安全是一个长期演进、发展和变化的过程，新问题随着新场景、新技术不断出现。要提升关键信息基础设施弹性安全能力，充分发挥弹性安全技术的重要作用。要提升数据安全防护和治理能力，重点围绕敏感数据的窃取、破解、篡改等攻击活动，保障数据全生命周期安全。要提升新技术应用风险评估能力，高度重视新技术应用带来的安全隐患和潜在风险，切实提升对抗能力和防护水平。

中国科学院计算机网络信息中心党委书记、副主任（主持工作）孙德刚指出，新一代信息技术、基于大模型的人工智能技术发展，为科研信息化基础平台升级换代提供了强大的技术支撑。要构建安全高效新型科研信息化基础平台，提升国家重大科技基础设施、国家科学数据中心、野外台站数据传输、存储、计算、共享能力，支撑重大科学发现和科研成果创新产出。

中国互联网络信息中心主任、党委书记刘郁林指出，实数深度融合对互联网基础资源提出了新要求，需要支撑大带宽、低时延、确定性的网络服务能力，跨域连接、动态调度、弹性扩展的算网一体能力，高效交互、自主适配、融合赋能的智能协同能力，以及主动感知、高效扩展、协同防护的安全保障能力。扎实推动互联网基础资源高质量发展，要重点加强三方面创新，一是加强技术创新，构建基于域名的下一代互联网一体化标识服务体系；二是加强服务创新，优化国家顶级域名核心解析服务，积极应对第二轮新通用顶级域开放，开展天地一体网络域名服务体系研究；三是加强机制创新，充分发挥下一代互联网基础资源技术创新推进组作用开展联合攻关，积极承办IETF、ICANN等国际组织会议，不断深化国际合作。

据了解，本届大会由中国互联网络信息中心联合中国科学院计算机网络信息中心、中国互联网协会共同主办。会上成立了“中国互联网协会互联网基础资源工作委员会”“公共互联网反网络钓鱼工作组”“下一代互联网基础资源技术创新推进组”，举行了“CNNIC智库+”启动仪式，发布了专项研究成果《生成式人工智能应用发展报告（2024）》。

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(责编：方经纶、高雷)

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