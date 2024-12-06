“医保钱包”启动跨省共济、91种新药被纳入医保，检查检验结果互认进一步推进……近期，深化医药卫生体制改革“新动作”不断，助力推动群众看病就医更省心、省时又省钱。

就诊更省心——

党的二十届三中全会《决定》提出，“加快建设分级诊疗体系，推进紧密型医联体建设，强化基层医疗卫生服务。”

当前我国分级诊疗制度有序推进，县级及以下医疗机构诊疗量稳步提升，“小病也跑大医院”“小病也去大城市”的现象正逐步向“小病不出村，大病不出县”转变。

近日，政策再度发力，为医疗服务连续性注入“润滑剂”。11月27日，国家卫健委等三部门联合发布《关于加强首诊和转诊服务 提升医疗服务连续性的通知》，强调进一步深化医药卫生体制改革，巩固基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动的分级诊疗格局，并从“完善首诊负责制”“明确转诊服务规则”等六方面提出了具体任务。

检验更省时——

“好不容易做完一堆检查，换家医院就不认了，还得重来一遍，太耽误事儿了！”看病重复检查，一直是群众看病就医的负担。

近日，针对这一问题，国家卫生健康委等七部门联合发布《关于进一步推进医疗机构检查检验结果互认的指导意见》，提出到2025年底，各紧密型医联体（含城市医疗集团和县域医共体）实现医联体内医疗机构间全部项目互认，各地市域内医疗机构间互认项目超过200项。

检查检验结果互认是切实减轻患者负担、提升医疗服务效率与质量的重要举措。目前我国24个省份互认项目超过100项。

据北京市卫健委副主任李昂介绍，在北京市范围内，已有181项检验结果和300项影像检查结果项目，在质量评价合格的基础上实现医疗机构间互认，包括常见的血常规、尿常规、血生化，胸部X光、CT等常规项目，覆盖百姓就诊时常规检查的70%-80%。同时，北京市还与天津市、河北省、山东省三地卫健委联动，在区域内开展互认。

“医疗质量是互认工作的重中之重。”李昂表示，北京市持续推进检验检查同质化程度提升，同时加强检验检查质控管理。

治疗更省钱——

11月28日，国家医保局公布最新版2024年医保目录，其中国内首个氯巴占仿制药在列，引发关注。

作为难治性癫痫患者的“救命药”，进口氯巴占进入中国时，每片售价达3美元，患者每月仅用药需花费1万元左右。实现国产后，氯巴占价格降至每片3元。经过本次医保谈判，氯巴占价格再打7折，单片价格从3元一路被“砍”至2元1毛1分。

减轻群众就医用药负担，是推动医疗卫生事业高质量发展的重点之一。自2018年国家医保局启动医保谈判以来，为了让患者用上更多高性价比的药品，确保医保基金的每一分钱花得更值，一次次“唇枪舌剑”“反复议价”“锱铢必较”在谈判中接连出现，吸引眼球的“名场面”影响了千万家庭的幸福生活。

据国家医保局医药管理司司长黄心宇介绍，在2024年谈判/竞价环节，共有117种目录外药品参加，其中89种谈判/竞价成功，成功率76%、平均降价63%。其中，肿瘤、慢性病、罕见病、儿童用药等领域的用药保障水平得到明显提升。叠加谈判降价和医保报销因素，预计2025年将为患者减负超500亿元。

与此同时，“医保钱包”跨省共济也将惠及更多百姓健康。12月2日，国家医保局正式启动全国医保个人账户跨省共济，职工医保个人账户可以跨省用于本人近亲属缴纳居民医保和报销医疗费用。目前，河北省、江苏省等9个省市的31个统筹区可进行个人账户的跨省共济。

当前，我国已建成全球规模最大的医疗卫生服务体系 。医保、医疗、医药协同发展和治理，需要相关部门同向发力、形成合力，更好满足人民群众日益增长的健康需求。更多惠及患者的好政策落地落实，将成为老百姓看病就诊的强大“医”靠！

总策划：孙海峰

制片人：章斐然 谢婷

监制：吕骞

策划：申佳平 李佳

文字：方经纶

摄像：史新培

剪辑：杜军 石雪

设计：林珊珊

包装：赵晨

专题：《财米油盐》——你的财经宝典

(责编：方经纶、高雷)

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