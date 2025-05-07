为深入贯彻落实国家防范非法金融活动部署，提升全民风险识别能力和法治意识，由防范和打击非法金融活动部际联席会议办公室指导、中国金融传媒主办、人民网及中央广播电视总台云听协办的第五届“守住钱袋子·护好幸福家”防范非法金融活动短视频大赛即将开启。

活动时间：

4月中旬—6月8日，短视频征集

6月9日—7月31日，短视频评奖和展播

征集内容：

作品内容应聚焦民间投融资中介、养老、涉农、市场零售、文旅等案件高发领域，解析打着云养殖、康养服务、黄金托管、影视投资、消费返利、公益慈善、虚拟币、高新科技等旗号的非法金融活动套路话术，以及通过社交媒体软件、短视频平台和非上架APP开展非法金融活动的模式手段等，重点揭示非法金融活动的新形式、新手法及其风险危害等。

作品上传及推荐方式：

①注册

参赛单位机构及个人扫描下方二维码进行注册，根据页面指引上传作品。联席会议各成员单位、各省（区、市）及新疆生产建设兵团防非打非领导小组办公室、金融监管总局各监管局、金融监管总局直接监管的金融机构、相关高校作为推荐主体，扫描下方二维码进行注册。

②作品推荐

联席会议各成员单位、各省（区、市）及新疆生产建设兵团防非打非领导小组办公室、各金融监管局、金融监管总局直接监管的金融机构、各相关高校向主办方推荐优秀作品奖、最佳传播奖入围作品。

单设金融监管总局分、支局赛道，由各监管局推荐辖内分、支局作品入围基层风采奖。

单设高校赛道，由各相关高校作为主体，推荐青年风采奖入围作品，并另设高校优秀团体奖。

③其他

社会公众以个人名义上传作品。根据个人上传视频时填报的地址信息，由相应属地防非打非领导小组办公室对作品进行筛选，择优推荐为优秀作品奖、最佳传播奖入围作品。

活动奖励：

获奖名单将在金融监管总局网站打非专栏、中国金融传媒全媒体平台、人民网、中央广播电视总台云听等渠道发布。

获奖单位及个人将获得主办方颁发的加盖公章的电子证书。

获“青年风采奖”的学生优先获得中国金融传媒、人民网实习机会。

注意事项：

①参赛作品报送截止日期为2025年6月8日24时。

②为避免作品名称雷同，参赛作品命名应简洁、清晰体现作品主题，具有创意性。不得泛泛以“守住钱袋子·护好幸福家”“防非短视频大赛”“防范非法集资”“防范非法金融活动”等为作品命名。

③参赛视频作品须为原创，禁止抄袭，禁止一稿多投，否则取消参赛资格。参赛视频作品报送单位/个人须拥有作品完整版权。各参赛主体需独立报送作品，不得两个或两个以上主体联合报送，否则视为无效。

④参赛视频作品格式为MP4、MOV，时长以1分钟—3分钟为宜，单个视频文件最大不得超过300M。

⑤在作品报送中如遇相关问题，请发送邮件咨询，邮箱地址xmt@cbimc.cn。

⑥主办方对本次比赛拥有最终解释权。

(责编：董童、高雷)

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