人民网北京5月8日电 （记者孙博洋）记者从市场监管总局了解到，日前，市场监管总局印发《关于开展整治制售假劣肉制品专项行动的通知》，部署各地市场监管部门于2025年4月至12月在全国开展整治制售假劣肉制品专项行动，着力解决肉制品制假售假等人民群众反映强烈的突出问题，切实维护人民群众身体健康。

据市场监管总局相关负责人介绍，此次专项行动明确5个方面的排查整治重点和举措：

一是重点排查整治生产企业、小作坊采购、使用来源不明、未经检验检疫或者检验检疫不合格的原料肉，以其他畜禽肉生产假冒牛（羊、驴）肉制品，超范围超限量使用食品添加剂，非法添加非食用物质，食品配料表标识与生产实际投料不符等问题。

二是重点排查整治城乡接合部、景区周边、大集庙会等重点区域的销售主体，以及烧烤店、火锅店等餐饮服务主体，以低价肉制品冒充高价肉制品、以预制调理肉制品冒充“原切肉”“鲜切肉”等。

三是重点排查整治网络食品交易第三方平台提供者对平台内肉制品经营行为、经营者发布的肉制品标识信息检查监控制度执行不到位，销售页面刊载的信息与实际销售肉制品的标签信息不符等问题。

四是聚焦用户多、销量大的平台，紧盯“大V”“网红”带货的肉制品，加大抽检监测排查力度。

五是深挖细查制售假劣肉制品违法违规线索，实施全链条打击，依法严惩重处相关违法违规行为，严格落实“处罚到人”。

上述负责人表示，市场监管总局鼓励社会各界、新闻媒体加强社会监督和舆论监督，鼓励广大消费者通过全国12315平台、12315热线向市场监管部门反映制售假劣肉制品问题线索。

(责编：郭思邈、吕骞)

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