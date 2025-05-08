人民网北京5月8日电 （记者孙博洋）近日，国务院食安办联合工业和信息化部、农业农村部、国家卫生健康委、海关总署、市场监管总局印发《食品添加剂滥用问题综合治理方案》（以下简称《方案》），在全国范围内部署开展食品添加剂滥用问题综合治理行动。

据悉，《方案》聚焦人民群众关心的超范围、超限量滥用食品添加剂等问题，要求全面加强食用农产品生产、食品和食品添加剂进口检验等源头治理，强化食品添加剂生产、销售以及在食品生产加工、餐饮服务环节使用监管，严厉打击化工产品冒充食品添加剂违法行为，开展从农田到餐桌全过程食品添加剂滥用问题综合治理。

《方案》聚焦人民群众关心的超范围、超限量滥用食品添加剂等问题，要求全面加强食用农产品生产、食品和食品添加剂进口检验等源头治理，强化食品添加剂生产、销售以及在食品生产加工、餐饮服务环节使用监管，严厉打击化工产品冒充食品添加剂违法行为，开展从农田到餐桌全过程食品添加剂滥用问题综合治理。

《方案》鼓励社会各界、新闻媒体加强监督，鼓励广大消费者通过全国12315平台和12315热线反映相关违法线索。

(责编：郭思邈、吕骞)

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