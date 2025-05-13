前4个月我国汽车产销量首次双双突破千万大关
2025年05月13日17:13 | 来源：人民网
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人民网北京5月13日电 （方经纶）据“工信微报”消息，今年前4个月，我国汽车产销量历史上首次双双突破1000万辆，同比增长均超过10%。此外，新能源汽车新车销量达到汽车新车总销量的42.7%。
1—4月，汽车产销分别完成1017.5万辆和1006万辆，同比分别增长12.9%和10.8%。其中，乘用车产销分别完成876.5万辆和864.1万辆，同比分别增长14.5%和12.4%；商用车产销分别完成141万辆和141.8万辆，同比分别增长4.1%和2%。
4月，汽车产销分别完成261.9万辆和259万辆，同比分别增长8.9%和9.8%。其中，乘用车产销分别完成225.7万辆和222.3万辆，同比分别增长10.2%和11%；商用车产销分别完成36.2万辆和36.7万辆，同比分别增长1.3%和2.7%。
新能源汽车方面，4月，新能源汽车产销分别完成125.1万辆和122.6万辆，同比分别增长43.8%和44.2%；新能源汽车新车销量达到汽车新车总销量的47.3%。1—4月，新能源汽车产销分别完成442.9万辆和430万辆，同比分别增长48.3%和46.2%；新能源汽车新车销量达到汽车新车总销量的42.7%。
(责编：方经纶、高雷)
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