人民网宁波12月6日电（记者王天乐）在浙江宁波舟山港穿山港区集装箱码头，生产作业繁忙有序，码头泊位爆满、一片繁忙。据悉，该码头于今年11月13日累计完成1000万标准箱吞吐量，连续八年突破“千万箱”。 作为宁波舟山港首座千万箱级集装箱码头，穿山港区集装箱码头历年累计集装箱吞吐量已突破1.4亿标准箱，每天装卸的集装箱首尾相连可从宁波一路排至杭州。

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