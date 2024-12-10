——二〇二四年中国经济观察②

本报记者 王 观 屈信明

“多亏有500万元信用贷款，我们能够尽快新建厂房和生产线。”抢抓市场机遇，湖南汝城县阳光户外用品有限公司负责人何雄文信心十足；

“今年我给新房置办了智能冰箱、洗烘套装和新风空调，政府补贴叠加门店优惠，省了将近1万元。”江苏南京市民李先生实实在在感受到“两新”政策的利好；

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习近平总书记强调，“健全宏观经济治理体系和推动高质量发展体制机制”。党的二十届三中全会《决定》提出，“统筹推进财税、金融等重点领域改革，增强宏观政策取向一致性。”

深入贯彻落实习近平总书记重要指示精神和党中央决策部署，围绕加大财政货币政策逆周期调节力度，近期一揽子财政货币政策密集出台，力道足、靶向准，极大地提振了市场信心。存量政策叠加增量政策，政策效能持续释放，稳预期、强信心、增干劲，经济向上向好的积极因素累积增多，为顺利实现全年经济社会发展主要目标任务提供有力支撑。

12月9日召开的中共中央政治局会议强调，实施更加积极的财政政策和适度宽松的货币政策，充实完善政策工具箱，加强超常规逆周期调节，打好政策“组合拳”，提高宏观调控的前瞻性、针对性、有效性。

政策持续发力，巩固和增强经济回升向好势头

今年以来，财政政策适度加力、提质增效，货币政策加大调控强度，存量政策衔接增量政策接续发力，非经济性政策和经济政策同向发力、形成合力，守好实体经济根基，为巩固和增强经济回升向好势头提供有力支撑。

财政政策用好空间、优化工具组合，强化国家重大战略任务和重点领域财力保障——

眼下，河北省邢台市任泽区的顺水河、南澧河、沙洺河夹道调蓄工程建设正酣。这是河北省今年29个国家重大项目之一，也是邢台市增发国债水利项目之一，建成后将有效提升防汛减灾能力。

今年，3.9万亿元新增地方政府专项债券额度为历年之最，截至10月20日，各地累计发行专项债券3.63万亿元，占全年额度的93%，支持项目超过3万个。

统筹消费、投资，助力内需回暖。西部陆海新通道、东北黑土地高标准农田、“三北”工程建设……用于“两重”（国家重大战略实施和重点领域安全能力建设）的7000亿元超长期特别国债落实到位，加力支持重大战略、重点工程建设。安排3000亿元用于加力支持“两新”（大规模设备更新和消费品以旧换新）工作，助力产业升级，优化供给水平，更充分满足群众美好生活需要。

货币政策加强总量和结构双重调节，金融“活水”源源不断滋养实体经济——

年内多次降准、降息，保持流动性合理充裕；创设两项结构性货币政策工具，支持资本市场稳定发展；积极做好金融“五篇大文章”……货币政策总量、价格调节齐发力，为实体经济创造了良好的货币金融环境。

数据显示，前十个月，人民币贷款增加16.52万亿元，社会融资规模增量累计为27.06万亿元，其中，对实体经济发放的人民币贷款增加15.69万亿元。

产业、就业、科技、生态等政策同向发力，经济政策、非经济政策形成合力——

建立人力资源需求预测机制，启动技能强企行动，推动重大政策、重大项目、重大生产力布局创造更多就业机会；多地积极探索建设“无废城市”，提高废弃设备及消费品循环利用水平……围绕国家发展规划、重大战略，就业、产业、区域等政策协调配合，有效统筹稳增长和调结构，推动供需高水平动态平衡。

“近期，多数生产需求指标好转，经济运行呈现出回升向好态势，这是宏观政策逆周期调节持续加力的积极成果。”光大银行金融市场部研究员周茂华认为，牢牢把握经济发展规律，科学高效决策，强化政策统筹，既注重宏观调控，又充分发挥市场机制作用，充分体现出了社会主义市场经济体制的优势。

坚持精准施策，夯实“稳增长”底盘

今年以来，针对经济运行中的新情况新问题，宏观政策更加强化精准“滴灌”，推动更多资金流向重大战略、重点领域和薄弱环节，巩固经济稳中向好的基础。

纾困解难，助力中小经营主体爬坡过坎——

“公司备货需求持续加大，多亏有中国银行150万元的普惠金融信用类涉农贷款，让我们抓住了优质农产品需求回暖的市场机遇。”深圳市和众农业开发有限公司总经理潘建哲说。

自金融监管总局、国家发展改革委牵头建立支持小微企业融资协调工作机制以来，中国银行深圳市分行积极行动，深入园区街道、走访工厂车间，让低成本信贷资金更多更快更准地流向小微企业。

稳经济，关键是稳企业。今年，扶“微”助“小”的机制体制和政策体系不断完善：小型微利企业减免企业所得税政策延续实施，财政加力支持4万多家中小企业数字化转型，市场监管部门引导平台企业用流量帮助平台内商户提升品牌知名度、扩大市场交易量……聚焦疑难、靶向施策，有效解决企业生产经营面临的突出问题，帮助经营主体渡过难关。

化解风险，打出政策“组合拳”——

“感谢保交房政策，房子不错，小区环境也很好。”福建省漳州市龙海区闽南院子项目迎来首批交付，领到新房钥匙的林先生笑逐颜开。在政策引导下，当地建立城市房地产融资协调机制，闽南院子项目获得银行信贷支持，缓解了开发企业资金压力，确保施工进度。

利用专项债等支持盘活存量闲置土地、支持收购存量房，将“金融16条”和经营性物业贷款等政策适用期限延长到2026年底，全国层面商业性个人住房贷款最低首付比例统一至15%……政策逐渐落地，积极促进房地产市场止跌回稳。截至10月31日，“白名单”项目贷款审批通过金额超3万亿元。1—10月份，新建商品房销售面积和销售额同比降幅比1—9月份分别收窄1.3和1.8个百分点，市场活跃度提升。

化解地方债务风险，政策有力。多项化债政策协同发力，2028年之前，地方需消化的隐性债务总额从14.3万亿元大幅降至2.3万亿元，平均每年消化额从2.86万亿元减为4600亿元，不到原来的1/6，5年累计可节约地方利息支出6000亿元左右。与此同时，建立融资平台管理长效机制，优化金融政策安排，持续增强各地发债、管债、控债、化债能力，帮助地方畅通资金链条，增强发展动能。

涵养动能，支持发展新质生产力——

“研发低碳胶凝材料，把钢渣‘吃干榨尽’。政策支持是企业坚定向‘绿’向‘新’的底气。”河北省武安市新峰水泥有限责任公司董事长田海奎说，近三年来，公司累计享受环保税减免525.75万元，研发费用加计扣除政策减免企业所得税4138万元。

江苏省无锡市入选第二批中小企业数字化转型试点城市，已选取集成电路、高端装备、高端纺织服装三个特色优势行业集中精力开展试点建设；四川省成都市入围首批制造业新型技术改造试点城市，积极实施设备更新、智改数转、绿色提质、安全生产四大行动……政策“撬动”各地因地制宜、竞相发力，加快培育和发展新质生产力。

政策“红包”持续转化为实体经济发展“红利”。增值税发票数据显示，10月，高技术制造业、装备制造业销售收入同比分别增长8.9%、5.1%。截至三季度末，我国本外币绿色贷款余额35.75万亿元，同比增长25.1%。

“我国宏观调控决策高效，逆周期调节手段果断有力，解难题、化风险；同时跨周期调节手段科学精准，积蓄新动能，夯实高质量发展基础。”中国邮政储蓄银行研究员娄飞鹏说。

重点领域和关键环节改革加快实施

加强宏观调控离不开进一步全面深化改革。

党的二十届三中全会《决定》提出，“必须完善宏观调控制度体系”。为贯彻落实这一要求，重点领域和关键环节改革加快实施。出台《关于完善市场准入制度的意见》等文件，加快构建高水平社会主义市场经济体制；各地各部门围绕“强化企业科技创新主体地位”加快科技体制改革，让各类创新要素加速向企业涌动汇集；全面取消制造业领域外资准入限制措施，支持国内外机构合作创新……一系列重点领域改革统筹推进，注重增强宏观政策取向一致性，推动形成更加科学的宏观调控、更加有效的政府治理。

宏观调控理念和思路不断创新，将有力拓展调控空间、提升调控效能——

“我国有充足的政策空间和丰富的政策储备”“中央财政在举债和提升赤字方面还有较大空间，其他政策工具也在研究中”“2025年将继续发行超长期特别国债并进一步优化投向”“2025年中国人民银行将继续坚持支持性的货币政策立场和政策取向”……从有关部门负责同志的话语中可以感知，宏观调控措置裕如，政策工具箱“储备”丰厚。

“以总规模高达12万亿元的一揽子化债方案为例，从过去的‘化债中发展’转向‘发展中化债’，为地方经济减负担、增动能，这是调控思路的创新。”粤开证券首席经济学家罗志恒说，随着宏观调控理念与思路不断创新，我国宏观调控的前瞻性、针对性、有效性不断增强，能够更好把握政策力度、政策空间与调控效果，推动经济高质量发展。

推进重点领域和关键环节改革，为科学宏观调控形成有力支撑——

近日，湖南省财政厅、国家税务总局湖南省税务局、湖南省水利厅联合发布《关于明确水资源税改革试点有关事项的通知》，明确水资源税收入按照省与市州、财政省直管县25∶75的比例分享，市州本级与非财政省直管县分享比例由市州本级研究确定。今年，水资源费改税试点全面实施，明确适当扩大地方税收管理权限，将有利于增加地方自主财力，为宏观政策落地、激发地方经济活力提供动能。

“只要我们坚定信心、真抓实干，积极主动应对问题和挑战，一定能推动经济发展态势向好向上、结构向优向强。”上海金融与发展实验室主任曾刚说。

《 人民日报 》（ 2024年12月10日 02 版）

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(责编：袁勃、赵欣悦)

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