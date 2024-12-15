新华社福州12月15日电（记者 周义）记者从国网福建省电力有限公司获悉，截至12月15日，闽粤联网工程累计输送电量超100亿千瓦时，相当于270多万户家庭一年的用电量。其中，福建输送广东电量超60亿千瓦时，广东输送福建电量超40亿千瓦时。

闽粤联网工程是国家“十四五”发展规划重点电力项目，于2022年9月30日竣工投产，线路全长303公里，是连接福建、广东两省的电力大动脉，实现了两省间电力互补互济、余缺调剂，应急情况下可以互为备用、相互支援。

“福建水电与广东受入的西南水电分属不同流域，来水相差近两个月，二者具有良好的跨流域季节互补性。”国网福建省电力有限公司调控中心调度计划处处长余秀月说，福建电力在自平衡基础上具备向外省输出的条件，广东则是典型的受端电网，近30%的电力需要从省外输入，通过闽粤联网工程，两地季节性送电电力可达50万千瓦至200万千瓦，相当于减少一座大型火电厂的建设。

闽粤联网工程还促进了两省间电力交易。据统计，闽粤两省之间已累计完成28次电力互送交易。

(责编：宋心蕊、卫嘉)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经