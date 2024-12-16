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2025经济发展新动能

财经观察：控增量、优存量、提质量 推动房地产市场止跌回稳

人民网记者 王仁宏
2024年12月16日16:04 | 来源：人民网
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住房，既是民生问题，又是发展问题。眼下，“房地产市场后续走势”备受各方关注。

“明年是‘十四五’规划的收官之年，做好房地产工作意义重大。”12月14日，在中国国际经济交流中心举办的“2024—2025中国经济年会”上，住房和城乡建设部副部长董建国如是表示。

12月11日至12日，中央经济工作会议在北京举行。在会后的第一个周末，“中国经济年会”紧随而至。与会嘉宾紧扣中央经济工作会议精神，重点就实施更加积极有为的宏观政策、促进和提振国内消费、推动房地产市场止跌回稳等议题展开深入解读。

2024年12月14日，由中国国际经济交流中心举办的“2024—2025中国经济年会”在北京召开。受访者供图

2024年12月14日，由中国国际经济交流中心举办的“2024—2025中国经济年会”在北京召开。受访者供图

中央经济工作会议明确，“持续用力推动房地产市场止跌回稳”。这是继9月26日中央政治局会议强调“要促进房地产市场止跌回稳”以来，再次释放稳定房地产市场的强烈信号。

董建国表示，自9月26日中央政治局会议重要指示以来，多部门协同施策，从土地、财税、金融等方面推进“四个取消”“四个降低”和“两个增加”，打出了一套促进房地产市场平稳健康发展的政策“组合拳”。

在政策综合施力下，房地产市场信心得到有效提振，呈现出止跌回稳势头。

住房城乡建设部房地产市场监测系统数据显示，10-11月，全国新建商品房交易网签面积连续两个月实现同比环比双增长，一线城市带动二线三线城市商品房成交增长。二手房方面，截至目前，今年全国交易网签面积同比实现正增长，11个省和直辖市二手住宅交易网签面积超过新建商品住宅。

“四季度以来房地产市场的积极变化，证明一系列增量政策措施卓有成效。”董建国说。

值得注意的是，今年，中央经济工作会议除了首提“稳住楼市股市”之外，还同时提出“推动构建房地产发展新模式，有序搭建相关基础性制度”。

从过去的供不应求、总量短缺，到近年来的总量基本平衡、结构性供给不足，当前房地产市场的底层逻辑正在发生变化。与会专家表示，促进房地产市场进一步止跌回稳，须在“控增量、优存量、提质量”上下功夫。

“构建房地产发展新模式是进一步全面深化改革的任务，是转变房地产发展方式的要求。”董建国表示，一方面要释放需求、因城施策，加力实施城中村和城市危旧房改造，充分释放刚性和改善性住房需求潜力；另一方面要着力改善供给，合理控制房地产新增用地供应，大力实施城市更新，推动房地产企业有效盘活存量用地和房产，加快转型发展。

打造安全、舒适、绿色、智慧的好房子，既是更好满足人民群众高品质居住需求的民生工程，也是促进房地产业高质量发展、推进企业转型升级的“大方向”“新赛道”。

“从货币政策适度宽松到房地产止跌回稳，再到扩大国内需求等，一揽子政策起到了扭转经济下行态势、提振市场信心的促进作用。”中国国际经济交流中心副理事长王一鸣表示，尽管我们当前面临不少困难和挑战，但只要把压力转化为转方式、调结构、换动力，就一定能够开启新一轮的增长周期。

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(责编：王仁宏、高雷)
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