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2025经济发展新动能

财经观察：把扩大内需作为长期战略之举

人民网记者 王震
2024年12月16日16:11 | 来源：人民网
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中央经济工作会议12月11日至12日在北京举行。会议部署了经济工作的九项重点任务，其中“大力提振消费、提高投资效益，全方位扩大国内需求”排在首位。

扩大内需为何成为重中之重？提振消费将有哪些具体部署？14日，在中国国际经济交流中心举办的“2024—2025中国经济年会”上，多位经济部门有关负责人分析解读中央经济工作会议精神和重要部署，再次强调了会议释放的提振消费的重要信号。

中央经济工作会议指出，“当前外部环境变化带来的不利影响加深，我国经济运行仍面临不少困难和挑战”，并指出“主要是国内需求不足”。会议指出，针对需求不足的突出症结，着力提振内需特别是居民消费需求。

“要使内需成为拉动经济增长的主动力和稳定锚。”中央财经委员会办公室副主任、中央农村工作领导小组办公室主任韩文秀表示，在外部环境不确定性上升的情况下，推动经济回升向好，需要更多依靠内需，扩大消费需求。

“要把扩大内需作为长期战略之举，加快补上内需，特别是消费的短板。”他说。

商务部副部长盛秋平表示，要把促消费和惠民生结合起来，大力实施提振消费专项行动，推出更多务实举措，持续释放消费潜力。

明年将重点做好以下五方面工作：

一是加力扩围实施消费品以旧换新政策，目前这项工作拉动消费已经超过1万亿元；

二是要创新举办促消费活动，将重点组织开展中华老字号嘉年华、全国网上年货节、消费促进月、冰雪消费季等活动；

三是要拓展服务消费推动电信、互联网、教育、文化、医疗等领域有序扩大开放，支持文旅养老、育幼家政等消费；

四是培育壮大新型消费，将加快出台推动首发经济的政策文件，发展数字消费，扩大绿色消费，推进健康消费，发展冰雪经济、银发经济；

五是改善消费条件、优化消费环境，推动步行街、商圈实施改造升级和业态升级，深化“一刻钟便民生活圈”建设，在农村深入实施县域商业三年行动等。

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(责编：王仁宏)
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