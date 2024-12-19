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再优化！跨国公司跨境资金管理更便利

2024年12月19日08:49 | 来源：新华社
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跨国公司跨境资金管理再迎政策利好！

中国人民银行、国家外汇管理局18日对外发布消息，优化跨国公司本外币一体化资金池业务试点政策，提升跨国公司跨境资金运营效率，加大对跨国公司跨境投融资便利化的支持力度。

跨国公司本外币一体化资金池主要面向特大型跨国公司集团，于2021年3月在北京、深圳率先推出首批试点，2022年推出第二批试点，并优化试点政策。

来自国家外汇管理局数据显示，截至目前，相关试点企业共54家，分布于上海、北京、江苏、浙江、广东、海南、陕西、宁波、青岛和深圳等10省市。上述54家跨国公司通过试点政策已完成跨境资金调拨4669.41亿美元，惠及境内外成员企业3188家。

在总结前两批试点的基础上，中国人民银行和国家外汇管理局再次优化试点政策。国家外汇局相关部门负责人说，此次试点政策再优化，将进一步提升跨境贸易和投融资便利化水平，提升企业跨境资金运营管理效能，进一步提高资金使用效率，有4大亮点值得关注：

——将试点审批权限下放至分局，符合条件的企业均可依需要在分局申请，将进一步扩大政策惠及面。

——允许跨国公司境内成员企业间错币种借贷用于经常项目跨境支付业务。经测算，若某跨国公司每年错币种余缺调剂规模1亿美元，以企业贷款利率3%计算，每年可为跨国公司节省300万美元的财务成本。

——简化备案流程及涉外收付款相关材料审核。政策优化后，相关外汇业务办理时间预计平均压缩50%至75%。

——进一步提高跨国公司资金使用效率。允许跨国公司根据宏观审慎原则自行决定外债和境外放款的归集比例，支持跨国公司主办企业通过国内资金主账户代境外成员企业办理其与境内成员企业或境外主体之间的集中收付。

“TCL海外运营过程中，资金安全直接影响公司的可持续经营和业务发展。”TCL科技集团财务有限公司相关负责人说，一体化资金池已成为公司全球资金集中管理非常重要的工具。公司自2022年8月参与以来，已累计办理各项外债和境外放款业务合计超100亿美元。

这一负责人介绍，2023年全年TCL合计在海外销售收入约1300亿元人民币，约占整体销售收入的42%。利用跨境资金池归集海外闲置资金头寸，将境外沉淀资金、销售利润回流国内，强化了境内集团总部对全球化经营的掌控力度，降低全球化运营风险。

专家表示，当前全球经济不确定性增强，企业利用跨境资金池管控好海外资金风险，充分盘活企业境内外资金头寸进而节约财务成本，对企业持续稳健经营和发展海外业务，均起到非常重要的促进作用。 （记者刘开雄 吴雨）

新华社北京12月18日电

(责编：王震、陈键)
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