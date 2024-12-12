——二〇二四年中国经济观察④

本报记者 杨远帆 邱超奕 申少铁

中国式现代化，民生为大。

习近平总书记深刻指出：“要切实保障和改善民生，尽力而为、量力而行，多办顺民意、惠民生、暖民心的实事，扎实解决群众急难愁盼问题。”

党的二十届三中全会《决定》提出，在发展中保障和改善民生是中国式现代化的重大任务。必须坚持尽力而为、量力而行，完善基本公共服务制度体系，加强普惠性、基础性、兜底性民生建设，解决好人民最关心最直接最现实的利益问题，不断满足人民对美好生活的向往。

12月9日召开的中共中央政治局会议提出，要加大保障和改善民生力度，增强人民群众获得感幸福感安全感。2024年，各地区各部门坚持以人民为中心，推动改革不断顺应人民期待、满足群众需求，拿出更多有温度、见实效的举措，促进高质量充分就业，健全社会保障体系，完善公共服务供给，兜住、兜准、兜牢民生底线，不断增强人民群众的获得感、幸福感、安全感。

落实落细，民生实事暖人心

“有了社区托育，家里的负担减轻了许多。”早上8点，湖南长沙市雨花区居民郑思远带着9个月大的孩子出了门，下楼步行不到500米，就到了雨花区托育综合服务中心的门口。与老师做好交接，郑思远放心去上班。今年，长沙市通过新建和改扩建，新增托育服务机构135家，托位总数达4.33万个，每千人口拥有3岁以下婴幼儿托位数达4.12个。

托育、养老等方面群众急难愁盼的问题多，牵动千万家庭，关乎民生福祉。2024年，各地区各部门用心用情用力办好民生实事，推出一系列暖民心的措施，加快补齐民生领域短板，织密织牢民生保障网。

幼有所育，推进普惠托育服务体系建设——

今年10月，国务院办公厅印发《关于加快完善生育支持政策体系推动建设生育友好型社会的若干措施》，提出增加普惠托育服务供给；中华全国总工会、国家卫生健康委评选了175家全国爱心托育用人单位，下拨补助资金1500万元；北京市向普惠托育机构发放每月每人1000元补助和每天每平方米不超过5元租金补助……目前，全国提供托育服务的机构已近10万家，托位约480万个，一系列举措进一步支持普惠托育服务体系建设。

老有所养，持续提升养老保障水平——

“60岁以上老人一餐10块钱，饭菜可口。”上午11点半，辽宁省沈阳市皇姑区牡丹社区79岁的居民李水准时来到社区党群服务中心一楼的食堂，点了三样菜。食堂隔壁是集日间照料、康复训练、中医理疗等功能于一体的居家养老服务中心，具有医养结合功能。在这里，社区老人日常生活服务和医疗照护都能得到满足。

目前，全国各类养老服务机构和设施总数超41万个。民政部门开展居家和社区基本养老服务提升行动项目，累计为项目地区符合条件的老年人建设家庭养老床位34.7万张、提供居家养老上门服务64.7万人次，累计完成困难老年人家庭适老化改造172万户。

病有所医，提升基层医疗服务能力——

8月初，福建安溪县龙涓乡的张大爷突感不适，被家人送到就近的龙涓中心卫生院。通过县域医共体的医学影像平台，安溪县医院专家在线诊断张大爷为脑卒中。卫生院立即进行溶栓治疗，张大爷症状有所改善后，被送到安溪县医院继续治疗。

让张大爷受益的是安溪县紧密型县域医共体建设。全国已有2171个县（市、区）开展了紧密型县域医共体建设，实现以省为单位的全面推开。县域内资源共享中心的建设，让群众在基层享有更便捷、更优质的检查诊断服务。

不只是托育、养老、医疗，2024年，在教育、住房、社保等群众关心的民生实事上，基础性、普惠性、兜底性民生保障建设正持续发力，不断提升公共服务水平。

兜牢兜准，民生底线兜得住

“感谢党和政府的关心，给我送来节日的温暖。”收到“民生礼包”的江西丰城市桥东镇困难群众徐先生说。2024年国庆节前夕，民政部、财政部联合部署，向困难群众发放一次性生活补助。

各地利用“大数据比对+铁脚板摸排”对低收入人口加强监测和常态化帮扶，逐步形成“一户（人）一条救助链”。全国低收入人口动态监测信息平台归集监测对象达8015万人，为有效整合救助资源、形成综合救助格局提供了重要保障。

2024年，有关部门持续健全分层分类社会救助体系，针对困难群体做好救济和照料服务，同时抓好食品和水电气热等重要物资保供稳价，确保民生物资备得足、供得上，将民生底线兜得更牢。

保供给，充实“菜篮子”“米袋子”“果盘子”。

在湖南郴州市嘉禾县的粤港澳蔬菜种植基地，设施蔬菜辣椒、菜薹等陆续进入采收高峰。为提高产量，当地农户利用蔬菜收、种茬口期，抢种更加耐寒的芥蓝等。据了解，目前郴州市蔬菜在田面积超过80万亩，总产量超250万吨。

10月份，食品中的鲜果、水产品、鲜菜、猪肉价格环比分别下降幅度在1%到3.7%之间。11月份，农业农村部重点监测的28种蔬菜全国平均批发价环比下降13.7%。拎好“菜篮子”、扛稳“米袋子”、端稳“果盘子”，多元化食物供给体系加快构建。

暖民生，重要民生物资供足价稳。

进入供暖季，内蒙古自治区多地气温骤降。在世界在役最大火力发电厂——内蒙古大唐国际托克托发电有限责任公司，12台机组有序运行。托克托发电公司长输供热项目具备5300万平方米供热能力，这里每小时就有2.4万余吨热网循环水汇入呼和浩特城区。作为内蒙古自治区“温暖工程”的重点项目，其设计出口温度达130摄氏度，是常见出口温度的1.1倍。自今年10月15日开栓供热以来，累计供热量已超过300万吉焦。

我国持续加强能源产供储销体系建设，能源自给率稳定在80%以上，有力保障了经济社会发展需要。今年前三季度，全国规上工业原煤产量34.8亿吨，同比增长0.6%；规上工业原油产量1.6亿吨，同比增长2%；规上工业天然气产量1830亿立方米，同比增长6.6%；规上工业发电量7.1万亿千瓦时，同比增长5.4%。煤炭、电力等主要能源产品的生产保持稳定增长，为守护居民温暖过冬增添了底气。

集智集力，充分就业质量高

位于广东中山市的奥马冰箱智能制造基地内，一排排机械臂和工人紧密配合，高效生产。“我们有员工近1.3万人，因公司增资扩产需要，加上有一系列惠企政策，今年新招超过1500人。”奥马冰箱有限公司人力资源主管曾凤海算了一笔账，今年公司享受税费减免460多万元、减收阶段性降低失业保险费超270万元，还有稳岗返还补贴约80万元，叠加中山市的“妈妈岗”补贴等，用工成本明显降低。

就业是最基本的民生，事关人民群众切身利益，事关经济社会健康发展，事关国家长治久安。2024年，各地区各部门紧抓就业这个民生头等大事，更加突出就业优先导向，集成各项政策对就业的牵引力，不断提高发展的就业带动力。

支持各类经营主体稳岗扩岗——

前三季度，延续实施1%的阶段性降低失业保险费率政策，共减收失业保险费1309亿元；对不裁员少裁员的参保企业实施稳岗返还政策，发放稳岗资金204亿元；对招用未就业高校毕业生等青年的企业发放一次性扩岗补助，已惠及17万户企业……人力资源社会保障部门延续实施一揽子援企稳岗政策，持续优化“直兑直达”经办服务，有效支持企业减负稳岗扩就业。

拓展重点人群就业渠道——

2024天津市“海河英才”高校专场招聘活动在南开大学八里台校区举行，12条重点产业链、300余家用人单位齐聚校园，提供集成电路、生物医药、金融等近万个岗位。“沟通效率很高，半天不到已经和企业达成求职意向，薪酬待遇也比较满意。”应届毕业生阮彤彤说。

百日千万招聘专项行动、高校毕业生“三支一扶”计划、春风行动……今年，人力资源社会保障部会同有关部门推出政策举措，大力支持高校毕业生等青年群体就业，着力促进农村劳动力特别是脱贫人口就业，努力加强就业困难人员帮扶，确保重点群体就业稳定。

切实保障农民工权益——

临近年底，正值农民工工资结算的高峰期。在四川，强化劳务分包单位监管、建立完善欠薪应急周转金制度等方面11条措施推出，进一步加强保障农民工工资支付工作；在湖北，实施责任包干、分片包保、领导包案“三包”举措，全力推进欠薪案件化解；在河南，保障农民工工资支付工作考核办法出台，进一步落实属地监管责任。

2024年，各地各部门积极有效的举措，畅通农民工法律援助“绿色通道”，加强农民工工资争议速裁庭建设，以有力手段和长效机制夯实保障农民工合法权益的基础。

…………

抓改革、促发展，归根到底就是为了让人民过上更好的日子。办好民生实事，增进民生福祉，干字当头、众志成城，必将书写出更多新征程上以人民为中心的“民生答卷”，让中国式现代化建设成果更多更公平地惠及全体人民。

（本报记者李昌禹、郝迎灿、李家鼎、申智林参与采写）

《 人民日报 》（ 2024年12月12日 02 版）

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(责编：赵欣悦、袁勃)

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