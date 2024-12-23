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2024年国家高新区评价结果出炉

2024年12月23日21:48 | 来源：新华社
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　　工业和信息化部12月23日公布2024年178家国家高新区评价结果。中关村科技园区、深圳高新技术产业园区、上海张江高新技术产业开发区等国家高新区位列综合评价前50名。

　　国家高新区工业总产值、高技术产业营业收入、企业研发经费投入强度、人均技术合同成交额、优质企业数量、营商环境等六个单项评价前20名排名情况同步公布。

　　记者了解到，各高新区将锚定发展高科技、实现产业化、加快形成新质生产力，加快建设一流高科技园区和产业创新高地。

　　据悉，我国现有178家国家级高新区，贡献了全国20%以上的工业增加值，集聚了30%的高新技术企业，40%的专精特新“小巨人”企业，50%的企业研发经费投入和发明专利，60%的科创板上市企业，70%的国家制造业创新中心，80%的全国重点实验室，打造形成了高端装备、新材料、新一代信息技术等一批战略性产业。（记者张晓洁、张辛欣）

(责编：牛镛、岳弘彬)
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