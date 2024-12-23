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市场监管总局：降低平台内商户成本负担

2024年12月23日22:38 | 来源：新华网
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　　新华社北京12月23日电（记者 赵文君）记者23日从全国市场监管工作会议上获悉，市场监管总局将加快出台网络交易平台收费行为合规指南，降低平台内商户成本负担，督促平台合理确定收费比例，促进平台经济领域各方主体互利共赢。

　　市场监管总局局长罗文表示，切实规范平台经济市场秩序，引导平台企业优化规则、合理收费，纠正“流量至上”“低价为王”等侵犯平台内经营者合法权益的行为。推动平台算法向上向善，对平台侵害新就业形态劳动者权益、利用算法实施大数据“杀熟”等重点问题进行专项整治，切实维护平台内经营者和消费者合法权益。

　　据介绍，今年11月，市场监管总局约谈6家电商平台，通报其“仅退款”规则挤压商家生存空间，助长低质低价竞争风气等问题，并从优化协议规则、提升规则透明度、保障商家自主经营权等方面提出整改要求。约谈后，部分平台废止“退款不退货服务规则”，为商家在“仅退款”中提供更大自主权。

　　明年，市场监管总局还将抓紧制定平台规则监督管理办法，依法查处平台规则领域违法行为，整治利用规则破坏公平竞争、侵害平台内商家和消费者合法权益现象，促进平台规则公平透明。

　　在净化直播电商行业生态方面，罗文表示，将制定直播电商监督管理办法，加强对直播平台、主播和直播营销服务机构等关键主体的监管，从严从重打击编造虚假或误导信息、夸大产品功效、刷单炒信、违法广告等行为，开展直播电商领域产品质量、食品安全专项抽查抽检。

(责编：牛镛、岳弘彬)
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