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市场监管总局：明年将深入实施优化消费环境三年行动

2024年12月23日23:39 | 来源：新华网
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新华社北京12月23日电（记者赵文君）记者23日从全国市场监管工作会议上获悉，市场监管总局明年将深入实施优化消费环境三年行动，全面升级投诉举报处理体系，切实破解消费领域痛点问题。

今年以来，市场监管部门加大消费者权益保护力度，大力整治消费领域突出问题。深入整治电子计价秤乱象，查处不合格电子计价秤3.6万台；完成加油机作弊综合治理专项行动，查处案件1530件，罚没2.9亿元；强化“职业闭店”联合治理，严厉打击虚假登记行为，出台预收款企业法定代表人变更登记严格审查制度。

市场监管总局局长罗文表示，明年将聚焦消费集中的企业、行业、区域，培育一大批放心商店、放心市场、放心网店、放心餐饮、放心景区。探索异地异店无理由退货，提升线下无理由退货的覆盖面和兑现率。

在全面升级投诉举报处理体系方面，明年将全面升级全国12315平台，推动消费投诉公示从线上向线下延伸，促使消费纠纷源头减量。提高在线消费纠纷解决机制先行和解率，探索与平台企业售后渠道关联。

明年，市场监管部门还将开展“守护消费”执法铁拳行动，重点查处售后推诿、虚假承诺、霸王条款等问题，推动预付式消费领域制定专门行政法规，全面整合制定统一的消费品“三包”制度，加强服务消费领域的示范合同制定、质量监测、标准制修订和认证制度建设。

(责编：卫嘉、白宇)
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