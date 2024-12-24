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人民网“万商万品 万象焕新——百日直播行动”

直播预告：人民网“透明工厂”将走进极氪威睿三电智能制造工厂

2024年12月24日08:39 | 来源：人民网
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 “充电5分钟，高速两小时”，这块新能源汽车电池让“续航焦虑”成为过去式。12月25日10时，人民网“透明工厂”系列直播将走进极氪威睿三电智能制造工厂，探寻第二代金砖电池“含金量”究竟有多高。

10月17日起，人民网启动“万商万品 万象焕新——百日直播行动”。活动期间，人民网将整合优势资源，联合更多力量，做优服务生态与推广推介。助力释放消费潜力、拓展消费场景、打造消费业态，服务人民美好生活，诚邀各界共同参与，合作联系邮箱：rmwzb@people.cn

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(责编：董童、吕骞)
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