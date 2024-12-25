近日，第六届中国社会治理与发展高层论坛在清华大学成功举行。本届论坛由清华大学社会治理与发展研究院、清华大学社会科学学院、北京市社会建设促进会共同主办，中共北京市朝阳区委社会工作部、中国社会治理研究会、中国发展战略学研究会科技战略专委协办。

会议现场（受访者供图）

本届论坛聚焦“数字文明·共向未来——全域数字化转型与社会治理体系变革创新”主题，深入探讨了智能技术赋能全域数字化转型及社会治理前沿趋势，发布了《2024中国社会治理与发展指数（CSGDI）年度报告》与“北京市朝阳区基层社会治理现代化研究成果”，发起了“治理向善·共赢数字文明”倡议，旨在丰富社会治理现代化助力中国式现代化的有效路径，为治理体系和治理能力的现代化提供理论支持和经验借鉴。

《2024年中国社会治理与发展指数（CSGDI）年度报告》揭牌仪式。（受访者供图）

中共北京市朝阳区委社会工作部部长、区委“两新”工委书记徐宏桢和清华大学社会治理与发展研究院院长张成岗共同为“共朝美好”党建引领基层治理品牌揭牌，清华大学社会治理与发展研究院副院长肖红缨及相关领域专家学者、地方政府领导等共同见证了研究成果和“治理向善·共赢数字文明”倡议发布。

在主题演讲环节，北京市社会建设促进会会长宋贵伦、中国社会治理研究会会长王杰秀、清华大学智能法治研究院院长申卫星、北京师范大学中国社会管理研究院院长李韬、清华大学教授张红武、华中科技大学教授陈新宇六位专家学者围绕数字文明时代的治理创新作了报告。

本届论坛还设置了“各方共议治理”环节，旨在汇集各地治理创新实践探索经验。

论坛期间，清华大学社会治理与发展研究院管理委员会还召开了2024年度会议暨专家恳谈会。会议听取了张成岗作的研究院2024年度重点工作与2025年工作规划的工作汇报，就研究院工作成效、战略定位、发展方向等关键议题展开了充分的讨论交流。会议认为，研究院持续聚焦中国式现代化与数字时代社会治理体系变革中的关键议题，运用好实现理论创新的方法论，不断加强社会治理理论研究和政策解读，推动社会治理理论与实践深度融合，不断建设中国社会治理与发展领域有重要影响力的智库机构。

(责编：曹淼、李源)

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