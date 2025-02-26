打开
人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

从“三个首次”看民营企业外贸成绩单

人民网记者 栗翘楚
2025年02月26日16:42 | 来源：人民网
小字号

外贸大舞台，企业唱主角。2024年，我国外贸企业活跃度不断提升，有进出口实绩的企业数量创历史新高。

据海关统计，2024年，我国民营企业进出口24.33万亿元，增长8.8%，占我国外贸总值的比重继续提升至55.5%，并创造了“三个首次”：

一是有进出口实绩的民营企业数量首次超过60万家，达到60.9万家。

二是首次成为我国高技术产品的最大进出口主体，民营企业进出口高技术产品增长12.6%，占我国同类产品进出口总值的比重提升3个百分点至48.5%。

三是占我国消费品进口比重首次超过50%，同比提升2.8个百分点至51.3%，其中在日化用品、水果等产品中比重超过六成，民营企业让外贸更加贴近我们的日常生活。

近日，中国—泰国AEO（经认证的经营者）互认正式签署，标志着海关AEO国际互认“朋友圈”进一步扩大。

广东是外贸领域民营企业较为集中的省份。据海关总署广东分署统计，2024年广东省民营企业进出口5.8万亿元人民币，同比增长15.2%，占到同期广东外贸进出口总值的63.6%。

广东新宝电器股份有限公司关务负责人表示：“泰国一直是我们重要的海外市场之一，2024年我们出口至泰国的产品货值超2600万元。中国-泰国AEO互认安排签署对企业来说是重大机遇，预计正式实施后货物通关时间可缩短50%，相关综合成本可降低约20%，这将极大提升我们产品的国际市场竞争力。”

国家发改委宏观经济研究院经济体制与管理研究所研究员、研究室主任郭冠男表示，近年来，借着共建“一带一路”高质量发展走深走实、《区域全面经济伙伴关系协定》实施生效等重大机遇，我国民营企业日益深度嵌入全球产业链、供应链和价值链，国际竞争力持续提升。当前，民营企业是我国第一大外贸经营主体，也是我国参与国际经贸合作的重要力量，拓展国际市场已成为许多民营企业提升竞争力、实现可持续发展的必然选择。

民营企业，在外贸发展中发挥了“挑大梁”的作用。在山东省，民营企业自2012年成为第一大外贸主体后一直保持至今。2024年，山东民营企业进出口增速高出全省整体增速1个百分点，占全省外贸总值的75%，较2023年提升0.7个百分点，并连续10年保持扩大态势。其中，出口、进口占比分别为77.1%、71.5%。

“我们自主品牌在海外推广力度越来越大，产品远销40多个国家和地区，从农业机械设备到环保科技，都深受海外市场欢迎。”山东五征集团有限公司国际合作部负责人表示，2024年公司出口值同比增长超五成。

倾听民营企业诉求、解决民营企业痛点难点问题，是落实促进民营经济发展壮大政策必选项。为支持民营企业发展，青岛海关开展市场主体沉浸式帮扶，实施“关企面对面”——“百场千企”计划，统筹使用“线上+线下”“开会交流+实地调研”“大范围座谈+小范围深入指导”等方式，构建“企业点题、海关答题、推动落实、评价效果”闭合链条，在解决企业具体问题中同步宣讲最新政策。

青岛海关统计分析处负责人惠亮表示，在企业自身创新求变和良好政策环境下，民营企业将继续在外贸发展中发挥更大作用。海关也将坚决贯彻落实支持民营企业发展措施，进一步提升监管效能和通关便利化水平，为民营企业出海提供助力。

(责编：乔业琼、吕骞)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
工信部：中西部国家级高新区追赶势头强劲
　　人民网北京2月26日电 （记者申佳平）在工业和信息化部2月26日举行的新闻发布会上，工业和信息化部火炬高技术产业开发中心副主任何年初表示，从首次公布的国家高新区综合评价前50榜单和单项榜单结果看，头部园区示范引领作用突出，中西部园区追赶势头强劲，西安、武汉东湖、成都位居前10。 何年初介绍，一是头部园区示范引领作用突出。…
工信部：将形成国家高新区重点新赛道园区榜单
　　人民网北京2月26日电 （记者申佳平）在工业和信息化部2月26日举行的新闻发布会上，工业和信息化部规划司副司长吴家喜介绍，下一步，工业和信息化部将重点分领域分赛道优选一批发展潜力较大、示范引领作用突出的园区，形成重点新赛道园区榜单。 “近年来，国家高新区聚焦国家战略需求，强化技术策源，优化发展生态，引导资源集聚，成为培育新赛道的重要载体。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 版权服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2025 by www.people.com.cn. all rights reserved

推荐阅读
打开客户端体验更多服务 打开
返回顶部