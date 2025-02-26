人民网记者 栗翘楚

外贸大舞台，企业唱主角。2024年，我国外贸企业活跃度不断提升，有进出口实绩的企业数量创历史新高。

据海关统计，2024年，我国民营企业进出口24.33万亿元，增长8.8%，占我国外贸总值的比重继续提升至55.5%，并创造了“三个首次”：

一是有进出口实绩的民营企业数量首次超过60万家，达到60.9万家。

二是首次成为我国高技术产品的最大进出口主体，民营企业进出口高技术产品增长12.6%，占我国同类产品进出口总值的比重提升3个百分点至48.5%。

三是占我国消费品进口比重首次超过50%，同比提升2.8个百分点至51.3%，其中在日化用品、水果等产品中比重超过六成，民营企业让外贸更加贴近我们的日常生活。

近日，中国—泰国AEO（经认证的经营者）互认正式签署，标志着海关AEO国际互认“朋友圈”进一步扩大。

广东是外贸领域民营企业较为集中的省份。据海关总署广东分署统计，2024年广东省民营企业进出口5.8万亿元人民币，同比增长15.2%，占到同期广东外贸进出口总值的63.6%。

广东新宝电器股份有限公司关务负责人表示：“泰国一直是我们重要的海外市场之一，2024年我们出口至泰国的产品货值超2600万元。中国-泰国AEO互认安排签署对企业来说是重大机遇，预计正式实施后货物通关时间可缩短50%，相关综合成本可降低约20%，这将极大提升我们产品的国际市场竞争力。”

国家发改委宏观经济研究院经济体制与管理研究所研究员、研究室主任郭冠男表示，近年来，借着共建“一带一路”高质量发展走深走实、《区域全面经济伙伴关系协定》实施生效等重大机遇，我国民营企业日益深度嵌入全球产业链、供应链和价值链，国际竞争力持续提升。当前，民营企业是我国第一大外贸经营主体，也是我国参与国际经贸合作的重要力量，拓展国际市场已成为许多民营企业提升竞争力、实现可持续发展的必然选择。

民营企业，在外贸发展中发挥了“挑大梁”的作用。在山东省，民营企业自2012年成为第一大外贸主体后一直保持至今。2024年，山东民营企业进出口增速高出全省整体增速1个百分点，占全省外贸总值的75%，较2023年提升0.7个百分点，并连续10年保持扩大态势。其中，出口、进口占比分别为77.1%、71.5%。

“我们自主品牌在海外推广力度越来越大，产品远销40多个国家和地区，从农业机械设备到环保科技，都深受海外市场欢迎。”山东五征集团有限公司国际合作部负责人表示，2024年公司出口值同比增长超五成。

倾听民营企业诉求、解决民营企业痛点难点问题，是落实促进民营经济发展壮大政策必选项。为支持民营企业发展，青岛海关开展市场主体沉浸式帮扶，实施“关企面对面”——“百场千企”计划，统筹使用“线上+线下”“开会交流+实地调研”“大范围座谈+小范围深入指导”等方式，构建“企业点题、海关答题、推动落实、评价效果”闭合链条，在解决企业具体问题中同步宣讲最新政策。

青岛海关统计分析处负责人惠亮表示，在企业自身创新求变和良好政策环境下，民营企业将继续在外贸发展中发挥更大作用。海关也将坚决贯彻落实支持民营企业发展措施，进一步提升监管效能和通关便利化水平，为民营企业出海提供助力。

(责编：乔业琼、吕骞)

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