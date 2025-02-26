人民网北京2月26日电 （记者罗知之）据国家金融监督管理总局官网消息，金融监管总局近日印发了《关于香港、澳门金融机构入股保险公司有关事项的通知》（以下简称《通知》）。《通知》主要内容为：自2025年3月1日起，香港、澳门金融机构入股境内保险公司不再执行“最近一年末总资产不低于二十亿美元”的规定。

制定《通知》是金融监管总局有序扩大金融对外开放的重要举措，有利于内地保险公司吸引港澳优质金融机构投资入股，进一步增强资本实力、优化股权结构，也有利于深化与香港、澳门的开放合作，促进港澳长期繁荣稳定。

(责编：罗知之、吕骞)

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