港澳金融机构入股境内险企取消总资产门槛
2025年02月26日16:48 | 来源：人民网
小字号
人民网北京2月26日电 （记者罗知之）据国家金融监督管理总局官网消息，金融监管总局近日印发了《关于香港、澳门金融机构入股保险公司有关事项的通知》（以下简称《通知》）。《通知》主要内容为：自2025年3月1日起，香港、澳门金融机构入股境内保险公司不再执行“最近一年末总资产不低于二十亿美元”的规定。
制定《通知》是金融监管总局有序扩大金融对外开放的重要举措，有利于内地保险公司吸引港澳优质金融机构投资入股，进一步增强资本实力、优化股权结构，也有利于深化与香港、澳门的开放合作，促进港澳长期繁荣稳定。
(责编：罗知之、吕骞)
关注公众号：人民网财经
分享让更多人看到
推荐阅读
- 工信部：将形成国家高新区重点新赛道园区榜单
- 人民网北京2月26日电 （记者申佳平）在工业和信息化部2月26日举行的新闻发布会上，工业和信息化部规划司副司长吴家喜介绍，下一步，工业和信息化部将重点分领域分赛道优选一批发展潜力较大、示范引领作用突出的园区，形成重点新赛道园区榜单。 “近年来，国家高新区聚焦国家战略需求，强化技术策源，优化发展生态，引导资源集聚，成为培育新赛道的重要载体。…
- 评论
- 关注
推荐阅读
打开客户端体验更多服务 打开