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高质量发展故事汇丨每一片雪花都热辣滚烫

人民网记者 李楠楠
2025年02月26日16:55 | 来源：人民网
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在湖北省恩施州，有一个被称为“鄂西屋脊”的小镇——绿葱坡镇。

海拔1800米，落差150米，绿葱坡滑雪场坐落在这座高山小镇上，面积约15万平方米，有9条雪道，年接待游客数量达15万人次。

冬季，这里每天都上演着“冰雪天”的“火热场”。

湖北恩施绿葱坡滑雪场副总经理郑孝欢介绍，滑雪场海拔高、视野辽阔，冬季降雪量丰富、雪质蓬松，融合了江南水乡的温婉柔美与北国风光的雄浑壮美。对于不适应严寒环境的南方群体和普通大众而言，绿葱坡滑雪场具有极高的亲和力、吸引力和友好度。

过去，南方的冰雪爱好者只能到北方滑雪，交通、路费、时间都是成本。当地政府通过鼓励支持在“家门口”打造滑雪场，既帮老百姓省下了交通费，也给绿葱坡镇找到了新商机。

郑孝欢表示，滑雪场开业后，小镇热闹起来，也带来了大量就业创业的机会。去年，新建和新改造民宿数量达到110家，冬季入住游客90%以上都是来滑雪的爱好者。

新雪季开板，绿葱坡滑雪场对场内游玩设施进行了全面升级，1500米长的中级雪道全面拓宽至35米，初级雪道新增一条魔毯。这些专业的滑雪道，不光吸引了全国的滑雪爱好者，还有外国游客来“打卡”。

可以说，南方朋友“家门口的滑雪场”，每一场活动都精彩纷呈，每一片雪花都热辣滚烫。

从无到有，从小到大，越来越多的人来到绿葱坡滑雪场拥抱“南国冰雪”，游客以更低的价格享受到更高的服务。民宿餐馆开起来了，装备租赁火起来了。当地政府的各项配套支持政策，让这份“雪花钱”赚到了老百姓的荷包里。

“我们当地人都说，一个滑雪场，改变着一座高山小镇。” 郑孝欢说。

(责编：郭思邈、章斐然)
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