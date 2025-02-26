人民网北京2月26日电 （记者申佳平）记者从工业和信息化部获悉，2024年，国家高新区园区生产总值（GDP）19.3万亿元，同比名义增长7.6%。

在工业和信息化部2月26日举行的新闻发布会上，工业和信息化部规划司司长姚珺表示，2024年是国家高新区建设进程中具有重要意义的一年。通过各方的共同努力，国家高新区高质量发展取得重要进展，可以用“五新”来概括。

第一，经济发展取得新成效。组织全国178家国家高新区实施一批引领型重大项目和应用示范工程，持续扩大投资和消费需求。国家高新区主要经济指标稳步增长，韧性活力持续显现。2024年，国家高新区园区生产总值（GDP）19.3万亿元，同比名义增长7.6%；其中工业增加值约9.8万亿元，同比名义增长5.8%。

第二，产业科技创新取得新突破。支持国家高新区建设具身智能机器人、人形机器人等创新中心。会同教育部、科技部实施“百园百校万企”创新合作行动。国家高新区企业研发经费投入、拥有发明专利数均占全国50%左右，具身通用人工智能系统原型、片上脑机接口智能交互系统等原创技术、首发产品不断涌现。

第三，高新技术产业发展取得新进展。引导国家高新区做大做强主导产业，强化跨园区产业协作，指导成立人工智能等产业协同创新网络，推动建设京津冀、长三角、东北地区等高新区联盟。中关村新一代信息技术跻身万亿级产业集群，上海张江集成电路产业、武汉东湖光电子信息产业规模分别占全国的20%、50%。量子信息、人形机器人、下一代互联网等未来产业已初步形成发展优势。

第四，优质企业竞争力实现新跃升。推动国家高新区加强专业化服务、精准化支持，健全企业梯度培育体系，企业创新能力和综合竞争力显著提升。截至2024年底，国家高新区集聚了全国33%的高新技术企业、46%的专精特新“小巨人”企业和67%的独角兽企业。

第五，管理服务迈上新台阶。支持中关村加快先行先试改革，实施政策试点“揭榜挂帅”行动。印发国家高新区综合评价指标体系，发布2024年度综合评价和单项评价结果。编制国家高新区创建工作指引，修订统计调查制度，建设综合服务管理平台，推动打造“火炬”品牌升级版。发挥国家高新区主力军作用，招录14.4万高校毕业生担任科研助理，为高质量就业提供有力支撑。

姚珺指出，下一步，工业和信息化部将持续做实做好“高”和“新”两篇文章，锚定发展高科技、实现产业化，加快形成新质生产力，促进科技创新和产业创新深度融合，打造一流高科技园区和产业创新高地，加快建成创新驱动发展示范区、新质生产力引领区和高质量发展先行区。

(责编：方经纶、吕骞)

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