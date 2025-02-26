原标题：中国职工发展基金会镇江职工发展项目基金成立

2月25日，中国职工发展基金会镇江职工发展项目基金在江苏镇江市总工会举行成立仪式，这是工会系统全国第三家、江苏省首家地市级专项基金。中国职工发展基金会理事长武建光，副理事长、秘书长叶庆国，镇江市人大常委会党组副书记、副主任、市总工会主席高国成，市总工会党组书记、副主席、二级巡视员胡云霞等出席会议。

中国职工发展基金会镇江职工发展项目基金正式启动。镇江市总工会供图

武建光对中国职工发展基金会镇江职工发展项目基金的成立表示热烈祝贺，并强调镇江市职工公益基金为全国地方工会开展职工公益提供了新的范例。为更好地发展职工公益事业，他希望市总工会加强对部门产业和各县工会的统筹协调，引导激励更多企业踊跃参与职工公益事业，讲好工会公益故事，营造支持职工公益事业健康发展的良好氛围。

高国成就全力推进基金高效运转、实现职工服务工作新突破等方面，提出要让镇江职工发展项目基金迸发活力、行稳致远、实现可持续的高质量发展。

会上，武建光和胡云霞共同为中国职工发展基金会镇江职工发展项目基金揭牌。叶庆国代表中国职工发展基金会向镇江市总工会捐赠了价值180万元的慰问物资，市总工会等12家单位向中国职工发展基金会镇江职工发展项目基金捐赠201万元。

仪式后，中国职基会和镇江市总工会在市职工服务中心慰问新就业形态群体女职工劳动者代表，在第115个国际劳动妇女节前夕为一线女职工送去温暖与关爱。

(责编：董童、高雷)

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