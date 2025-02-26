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在云南昆明，滇中引水一期工程昆明段施工3标龙泉隧洞2现场各工作面已复工，工程已进入收尾阶段，全力保进度、保安全。

在江苏盐城，淮河入海水道二期工程盐城段阜宁县境的施工现场，1条抓斗式挖泥船配合5条运泥船正在进行开挖扫尾，近350米宽的新泓道已基本形成。

在河北涿州，北拒马河调蓄工程现场，近百台机械昼夜运转。工程建成后，小清河分洪区北拒马河的启用标准将从5年一遇提升到10年一遇，防洪能力显著增强。

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日前，水利工程建设持续“上新”，各地不断刷新重大水利工程建设“进度条”，助力经济高质量发展，保障我国水安全。

水利基础设施建设事关防洪安全、供水安全、粮食安全和生态安全，是“两重”政策支持的重点领域。

水利部公布数据显示，2024年，国家水网主骨架和大动脉加快构建，黄河古贤等一批重大工程开工建设。新开工国家水网重大工程41项，实施水利工程项目46967个。大规模水利建设吸纳就业314.7万人，同比增长14.9%，有效发挥水利工程稳增长、促就业的重要作用。

水利部规划计划司司长张祥伟表示，2025年水利部将加快建设环北部湾水资源配置、重庆渝西水资源配置、黄河古贤水利枢纽等一批在建重大水利工程。强化工程建设质量、安全、进度控制，指导督促地方加强项目建设管理，严格落实项目法人履行工程建设管理首要责任和水行政主管部门行业监管责任；在确保质量和安全的前提下，优化施工组织，加快实施进度，高质量推进工程建设，促进工程尽早发挥效益。

2月20日9点18分，伴随着机器轰鸣，安徽省汤村水库主体工程正式开工建设。

汤村水库主体工程位于长江流域水阳江支流华阳河中上游宣城市宣州区新田镇境内，是一座以防洪、供水为主，兼顾灌溉、发电等综合利用的中型水利枢纽工程。坝址以上控制流域面积113.4平方公里，总库容5812万立方米，批复总投资28.7亿元，总工期36个月。工程主要建设内容包括主坝、副坝、溢洪道、输水隧洞、分水岭连通渠道和电站厂房等，同步实施数字孪生工程建设。

汤村水库工程负责人表示，该工程是国家“两重”项目，建成后将有效提高华阳河中下游和水阳江流域防洪能力，缓解宣州区日益增长的水资源供需矛盾，解决下游农田灌溉需要，促进当地经济社会可持续发展。

张祥伟介绍，在“两重”政策的支持下，水利部会同国家发展改革委等有关部门，推动开工一批发展急需、前期工作有基础、作用显著的灌区、水库、引调水等国家水网重大项目，加快项目前期工作，推动工程尽早开工建设。

记者从水利部了解到，今年我国继续加大水利工程建设力度，资金重点投向流域防洪工程、国家水网重大工程、水生态环境治理、水文基础设施和数字孪生等领域。

张祥伟表示，一方面，要进一步深化水利投融资改革，充分发挥超长期特别国债、现有中央水利投资渠道等资金的带动作用，充分挖掘项目盈利潜力，积极利用金融支持水利政策、政府和社会资本合作新机制以及水利基础设施投资信托基金等渠道和方式，拓宽水利投融资渠道，筹集水利建设资金。另一方面，要健全水价形成机制，鼓励供需双方按照市场化原则协商确定水利工程供水价格，同时完善工程管护机制和运行机制，推进工程标准化管理，推动工程顺利建设、安全良性运行。

(责编：乔业琼、吕骞)

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