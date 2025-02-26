新华社北京2月26日电（记者王雨萧）国家税务总局26日发布的数据显示，2024年现行支持科技创新和制造业发展的主要政策减税降费及退税26293亿元，其中，民营经济纳税人（包括民营企业和个体工商户）享受相关政策减税降费及退税15870亿元，占比超60％。

国家税务总局纳税服务司负责人介绍，2024年税务部门持续健全“税企面对面”常态化交流机制，建立民营经营主体直联点，持续开展“春雨润苗”专项行动等活动，累计组织开展宣传辅导活动7万余场次，惠及小微经营主体1039万户次，组织“走流程 听建议”活动4000余场次，收集响应个体工商户诉求3.8万余条。同时，开展新办户“开业第一课”，向全国1096万新办户推送针对性宣传产品1428万条。

税费优惠等多方面政策有效激发了民营经营主体活力。税收数据显示，2024年民营经济销售收入增速比全国企业平均水平高0.5个百分点。其中，高技术制造业、数字经济核心产业销售收入同比分别增长13%和4.7%。

(责编：袁勃、赵欣悦)

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