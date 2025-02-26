张晓洁、张辛欣

新华社北京2月26日电（记者张晓洁、张辛欣）记者26日获悉，工业和信息化部、交通运输部等八部门近日启动第二批公共领域车辆全面电动化先行区试点，支持天津、常州等10地深入开展车网互动、光储充换、智能网联等新技术新模式创新应用。

记者了解到，此次试点与县域充换电设施补短板、“车路云一体化”试点、汽车以旧换新等形成工作合力，全面拓展新能源汽车市场化应用。根据工作计划，新能源汽车推广领域包括公务用车、出租车、城市公交车等，预计10地新增推广新能源汽车超过25万辆，建设充电桩超过24万个。

工业和信息化部装备工业一司有关负责人说，将进一步提质扩面做好公共领域车辆全面电动化先行区试点工作，支持地方进行广泛技术和模式创新，更好促进新能源汽车消费。

(责编：袁勃、赵欣悦)

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