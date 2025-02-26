第二批公共领域车辆全面电动化先行区试点在10地启动
2025年02月26日17:46 | 来源：新华网
小字号
新华社北京2月26日电（记者张晓洁、张辛欣）记者26日获悉，工业和信息化部、交通运输部等八部门近日启动第二批公共领域车辆全面电动化先行区试点，支持天津、常州等10地深入开展车网互动、光储充换、智能网联等新技术新模式创新应用。
记者了解到，此次试点与县域充换电设施补短板、“车路云一体化”试点、汽车以旧换新等形成工作合力，全面拓展新能源汽车市场化应用。根据工作计划，新能源汽车推广领域包括公务用车、出租车、城市公交车等，预计10地新增推广新能源汽车超过25万辆，建设充电桩超过24万个。
工业和信息化部装备工业一司有关负责人说，将进一步提质扩面做好公共领域车辆全面电动化先行区试点工作，支持地方进行广泛技术和模式创新，更好促进新能源汽车消费。
(责编：袁勃、赵欣悦)
关注公众号：人民网财经
分享让更多人看到
推荐阅读
- 工信部：中西部国家级高新区追赶势头强劲
- 人民网北京2月26日电 （记者申佳平）在工业和信息化部2月26日举行的新闻发布会上，工业和信息化部火炬高技术产业开发中心副主任何年初表示，从首次公布的国家高新区综合评价前50榜单和单项榜单结果看，头部园区示范引领作用突出，中西部园区追赶势头强劲，西安、武汉东湖、成都位居前10。 何年初介绍，一是头部园区示范引领作用突出。…
- 评论
- 关注
推荐阅读
打开客户端体验更多服务 打开