国家重大科技基础设施——综合极端条件实验装置2月26日通过国家验收。此装置可创造极低温、超高压、强磁场、超快光场等极端实验条件，将为物质科学等领域基础研究提供有力支撑。

极低温、超高压、强磁场等极端条件是推动重大科学发现的“利器”。在这些极端条件下，物质特性会受到调控，有利于发现物质新现象、研究物质新规律，可以更好开展高温超导、量子计算等前沿研究。

综合极端条件实验装置位于北京怀柔科学城，由国家发展改革委批复立项，中国科学院物理研究所为法人单位，吉林大学为共建单位，性能指标达到国际先进水平，未来有望成为国际科技交流合作的重要平台。

记者：张泉

设计：张泉

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