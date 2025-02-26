新华社北京2月26日电（记者姚均芳）中国上市公司协会26日发布的2025年1月统计月报显示，截至1月31日，境内股票市场共有上市公司5404家，沪、深、北证券交易所分别为2283、2858、263家。

分股份类型统计，仅发A股公司5172家，仅发B股公司9家，A+B、A+H等多股份类型的公司223家。分控股类型，国有控股和非国有控股公司数量分别占比27%、73%。制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业为上市公司数量前三甲。按省域划分，广东、浙江、江苏上市公司家数分别为877、718、699家，汇集42.45%的上市公司。

协会数据显示，1月当月，境内市场新增首发上市公司12家，首发募资总额71.31亿元。截至1月末，境内市场上市公司总市值为83.9万亿元。

(责编：袁勃、赵欣悦)

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