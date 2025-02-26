打开
人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

黄河累计开河94.2千米 凌情总体平稳

2025年02月26日18:19 | 来源：人民网
小字号

人民网北京2月26日电 （欧阳易佳）受近期气温回升影响，黄河开始融冰解冻。记者从水利部了解到，截至2月25日，黄河累计开河94.2千米，剩余封河634.2千米。目前，黄河凌情总体平稳，未发生较大险情。

水利部会商分析表明，今年黄河开河期气温总体偏高，若后期气温急剧上升，封冻河段快速解冻，河道里的水短时间内可能集中下泄，易形成较大凌汛洪水过程，对沿线水利工程和低洼滩地安全造成影响。与此同时，内蒙古河段被水浸泡的堤防长达111公里，而且堤防多为土堤、沙堤，长时间被水浸泡，出现险情风险较高。

国家防总副总指挥、水利部部长李国英表示，开河期是凌汛风险暴发期，也是防凌关键期，做好防凌工作事关人民群众生命财产安全。各级防凌责任单位、责任人员要立即进入防凌关键期工作状态，坚决避免侥幸心理和麻痹思想，意识、机制、措施都要与防凌关键期相匹配，提前做深做细做实各项防御工作。

记者了解到，目前，水利部调度刘家峡、海勃湾、万家寨等骨干水库，统筹考虑历史凌情、河势、桥梁、卡口等因素，研判开河期重点防守河段，强化堤防巡查防守和浮桥栈桥管理，确保黄河防凌和人员安全。

 

 

(责编：乔业琼、吕骞)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
工信部：中西部国家级高新区追赶势头强劲
　　人民网北京2月26日电 （记者申佳平）在工业和信息化部2月26日举行的新闻发布会上，工业和信息化部火炬高技术产业开发中心副主任何年初表示，从首次公布的国家高新区综合评价前50榜单和单项榜单结果看，头部园区示范引领作用突出，中西部园区追赶势头强劲，西安、武汉东湖、成都位居前10。 何年初介绍，一是头部园区示范引领作用突出。…
工信部：将形成国家高新区重点新赛道园区榜单
　　人民网北京2月26日电 （记者申佳平）在工业和信息化部2月26日举行的新闻发布会上，工业和信息化部规划司副司长吴家喜介绍，下一步，工业和信息化部将重点分领域分赛道优选一批发展潜力较大、示范引领作用突出的园区，形成重点新赛道园区榜单。 “近年来，国家高新区聚焦国家战略需求，强化技术策源，优化发展生态，引导资源集聚，成为培育新赛道的重要载体。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 版权服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2025 by www.people.com.cn. all rights reserved

推荐阅读
打开客户端体验更多服务 打开
返回顶部