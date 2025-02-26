人民网北京2月26日电 （欧阳易佳）受近期气温回升影响，黄河开始融冰解冻。记者从水利部了解到，截至2月25日，黄河累计开河94.2千米，剩余封河634.2千米。目前，黄河凌情总体平稳，未发生较大险情。

水利部会商分析表明，今年黄河开河期气温总体偏高，若后期气温急剧上升，封冻河段快速解冻，河道里的水短时间内可能集中下泄，易形成较大凌汛洪水过程，对沿线水利工程和低洼滩地安全造成影响。与此同时，内蒙古河段被水浸泡的堤防长达111公里，而且堤防多为土堤、沙堤，长时间被水浸泡，出现险情风险较高。

国家防总副总指挥、水利部部长李国英表示，开河期是凌汛风险暴发期，也是防凌关键期，做好防凌工作事关人民群众生命财产安全。各级防凌责任单位、责任人员要立即进入防凌关键期工作状态，坚决避免侥幸心理和麻痹思想，意识、机制、措施都要与防凌关键期相匹配，提前做深做细做实各项防御工作。

记者了解到，目前，水利部调度刘家峡、海勃湾、万家寨等骨干水库，统筹考虑历史凌情、河势、桥梁、卡口等因素，研判开河期重点防守河段，强化堤防巡查防守和浮桥栈桥管理，确保黄河防凌和人员安全。

(责编：乔业琼、吕骞)

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