去年生产总值超19万亿元 集聚全国67%独角兽企业

图为天津滨海高新区入驻企业电科蓝天科研人员正在研制专门为南极科考站配套设计的新能源微电网系统。

王 辰摄（人民视觉）

工业和信息化部2月26日举行新闻发布会，介绍2024年国家高新区发展情况，并提出下一步推动国家高新区加快形成新质生产力，实现高质量发展系列举措。

国家高新区集聚了大量创新资源，是推动科技创新和产业创新深度融合的重要载体。

数据显示，2024年，国家高新区主要经济指标平稳增长，韧性活力持续显现，园区生产总值突破19.3万亿元，同比名义增长7.6%，占全国比重为14.3%；其中，工业增加值约9.8万亿元，占全国比重为24.1%，同比名义增长5.8%。

国家高新区工业经济持续向好。2024年国家高新区实现规模以上工业总产值34.8万亿元，同比增长6.2%。规上工业企业利润总额约2.4万亿元，同比增长2.2%。

一组数据印证国家高新区的含“新”量：企业研发经费投入、拥有发明专利数均占全国50%左右；集聚全国33%的高新技术企业、46%的专精特新“小巨人”企业和67%的独角兽企业；聚集全国约60%的人工智能上市企业……依托国家级高新区，高端装备、新材料、新一代信息技术等一批战略性产业培育壮大。

如何进一步支持国家高新区发展高科技、实现产业化？工业和信息化部规划司副司长吴家喜说，将建立国家高新区与国家战略科技力量的深度对接机制，推动布局更多高能级创新平台，集聚培育一大批领军人才和创新团队。健全国家高新区优质企业梯度培育体系，加大瞪羚企业、独角兽企业培育力度。鼓励建设一批概念验证、中试验证、检验检测、技术转移等服务机构，引导更多金融资本投早、投小、投长期、投硬科技。

发布会上，工业和信息化部明确将实施新赛道培育行动。吴家喜说，将重点围绕增强技术策源、完善孵化服务链条、培育壮大高成长企业等方面采取针对性举措，实施精准性培育，促进新赛道加速成长。

提升高新区产业核心竞争力，各地正积极行动。以武汉东湖高新区为例，高新区聚焦集成电路、光通信等细分领域培育和引进一批优质企业，推动强链补链延链；搭建以“用”为导向的科创供应链平台，目前平台用户超6.3万，完成供需对接超1.2万项。

工业和信息化部规划司司长姚珺说，下一步将重点围绕制约科技创新与产业创新深度融合等方面的痛点难点问题，聚焦科技成果转化、强化企业科技创新主体地位、产业发展和新业态监管等方面，推动试点一批政策，健全国家高新区政策体系，推动各类资金、资源要素向国家高新区倾斜，营造良好产业发展生态。

（据新华社北京2月26日电 记者张晓洁、张辛欣）

(责编：岳弘彬、牛镛)

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