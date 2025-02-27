打开
人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

再添科研“利器”

综合极端条件实验装置通过国家验收

2025年02月27日05:06 | 来源：人民网－人民日报海外版
小字号

　　图为科研人员在综合极端条件实验装置（怀柔）低温原位扫描隧道—角分辨光电子谱实验站放置实验样品。
　　新华社记者 金立旺摄

　　可创造极低温、超高压、强磁场、超快光场等极端条件，将为物质科学等领域基础研究提供有力支撑。

　　2月26日，北京怀柔科学城。国家重大科技基础设施——综合极端条件实验装置通过国家验收，中国物质科学等领域再添科研“利器”。

　　为什么要建设综合极端条件实验装置？

　　“极低温、超高压、强磁场等极端条件是开展物质科学研究必不可少的实验条件。”综合极端条件实验装置首席科学家、中国科学院物理研究所研究员吕力介绍，在这些极端条件下，物质特性会受到调控，有利于发现物质新现象、研究物质新规律。

　　例如，超高压可以缩短物质的原子间距，形成全新的物质状态；强磁场可以改变物质的电子结构，使其显示出新的量子效应；在极低温条件下，物质的原子、分子排列会非常有序，一些材料会显示出超导现象。

　　几十年来，全球科学家在极端条件下取得众多重大科学发现，仅稳态强磁场条件下取得的成果，就有10多项获得诺贝尔奖。构建极端实验条件已成为当前国际科技竞争的重要领域。

　　综合极端条件实验装置性能如何？

　　据介绍，综合极端条件实验装置由国家发展改革委批复立项，于2017年9月开工建设。建设过程中，科研团队攻克了设备研制、元器件加工、系统集成等领域一系列关键核心技术，装置性能指标达到国际先进水平。

　　中国科学院物理研究所副研究员李沛岭介绍，综合极端条件实验装置同时具备极低温、超高压、强磁场、超快光场等极端条件综合实验能力。

　　其中，最低温度不高于1毫开尔文，约为零下273.149摄氏度；最高压力不低于300吉帕斯卡，约300万个标准大气压；最高磁场强度不低于26特斯拉，约为地球磁场的50万倍；超快光场脉宽不高于100阿秒，约为10的负16次方秒。

　　综合极端条件实验装置可用于哪些领域的研究？

　　借助此装置，科研人员可以开展高温超导、量子科技等前沿领域研究，并可在物理、材料、化学、生物医学等领域开展超快科学研究，有望产出一批重大科技成果。

　　据悉，综合极端条件实验装置采取“边建设、边运行”的模式，目前已提供机时超过20万小时，用户涵盖国内外众多高校和科研机构，产出了若干处于世界领先水平的基础研究成果。

　　吕力说，装置还将吸引全球顶尖科学家和团队前来开展合作研究，成为国际科技交流合作的重要平台，为推动人类极端条件科学研究持续发展贡献力量。

　　（据新华社北京2月26日电  记者张泉）

(责编：岳弘彬、牛镛)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
金融监管总局：已实现18个股权投资试点城市签约全覆盖
　　人民网北京2月26日电 （记者乔业琼）2月26日，金融监管总局与国家发展改革委在京召开金融资产投资公司股权投资试点座谈会。会议指出，2024年9月，扩大金融资产投资公司股权投资试点作为稳经济增长一揽子增量措施出台后，金融资产投资公司迅速响应，已实现18个试点城市签约全覆盖，签约金额超过3500亿元。…
工信部：中西部国家级高新区追赶势头强劲
　　人民网北京2月26日电 （记者申佳平）在工业和信息化部2月26日举行的新闻发布会上，工业和信息化部火炬高技术产业开发中心副主任何年初表示，从首次公布的国家高新区综合评价前50榜单和单项榜单结果看，头部园区示范引领作用突出，中西部园区追赶势头强劲，西安、武汉东湖、成都位居前10。 何年初介绍，一是头部园区示范引领作用突出。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 版权服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2025 by www.people.com.cn. all rights reserved

推荐阅读
打开客户端体验更多服务 打开
返回顶部