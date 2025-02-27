再添科研“利器”
综合极端条件实验装置通过国家验收
图为科研人员在综合极端条件实验装置（怀柔）低温原位扫描隧道—角分辨光电子谱实验站放置实验样品。
可创造极低温、超高压、强磁场、超快光场等极端条件，将为物质科学等领域基础研究提供有力支撑。
2月26日，北京怀柔科学城。国家重大科技基础设施——综合极端条件实验装置通过国家验收，中国物质科学等领域再添科研“利器”。
为什么要建设综合极端条件实验装置？
“极低温、超高压、强磁场等极端条件是开展物质科学研究必不可少的实验条件。”综合极端条件实验装置首席科学家、中国科学院物理研究所研究员吕力介绍，在这些极端条件下，物质特性会受到调控，有利于发现物质新现象、研究物质新规律。
例如，超高压可以缩短物质的原子间距，形成全新的物质状态；强磁场可以改变物质的电子结构，使其显示出新的量子效应；在极低温条件下，物质的原子、分子排列会非常有序，一些材料会显示出超导现象。
几十年来，全球科学家在极端条件下取得众多重大科学发现，仅稳态强磁场条件下取得的成果，就有10多项获得诺贝尔奖。构建极端实验条件已成为当前国际科技竞争的重要领域。
综合极端条件实验装置性能如何？
据介绍，综合极端条件实验装置由国家发展改革委批复立项，于2017年9月开工建设。建设过程中，科研团队攻克了设备研制、元器件加工、系统集成等领域一系列关键核心技术，装置性能指标达到国际先进水平。
中国科学院物理研究所副研究员李沛岭介绍，综合极端条件实验装置同时具备极低温、超高压、强磁场、超快光场等极端条件综合实验能力。
其中，最低温度不高于1毫开尔文，约为零下273.149摄氏度；最高压力不低于300吉帕斯卡，约300万个标准大气压；最高磁场强度不低于26特斯拉，约为地球磁场的50万倍；超快光场脉宽不高于100阿秒，约为10的负16次方秒。
综合极端条件实验装置可用于哪些领域的研究？
借助此装置，科研人员可以开展高温超导、量子科技等前沿领域研究，并可在物理、材料、化学、生物医学等领域开展超快科学研究，有望产出一批重大科技成果。
据悉，综合极端条件实验装置采取“边建设、边运行”的模式，目前已提供机时超过20万小时，用户涵盖国内外众多高校和科研机构，产出了若干处于世界领先水平的基础研究成果。
吕力说，装置还将吸引全球顶尖科学家和团队前来开展合作研究，成为国际科技交流合作的重要平台，为推动人类极端条件科学研究持续发展贡献力量。
（据新华社北京2月26日电 记者张泉）
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