推进乡村产业、人才、文化、生态、组织“五个振兴”——

本报记者 邱海峰

早春时节，湖南省郴州市临武县舜峰镇春意盎然，多彩田园与美丽乡村交相辉映。

黄春涛摄（人民视觉）

近年来，江苏省南通市通州区大力推动智慧设施农业、生态高效农业园区发展，促进农业生产提质增效。图为通州区十总镇圆宏万嘉智慧农业基地的智能大棚内，工人在采摘成熟的小番茄。

翟慧勇摄（人民视觉）

进入2025年，“三农”领域的两个重磅文件相继“出炉”：1月，中共中央、国务院印发《乡村全面振兴规划（2024—2027年）》，细化部署今后一段时间乡村全面振兴重点工作；2月23日，《中共中央 国务院关于进一步深化农村改革 扎实推进乡村全面振兴的意见》对外发布，这是党的十八大以来第13个指导“三农”工作的中央一号文件。

关于乡村全面振兴，这两份文件提出了怎样的发展目标和任务？有哪些看点？本报自今日起推出“乡村全面振兴好光景”系列报道，围绕城乡发展布局、村庄分类发展、乡村产业提升、农村消费新趋势等话题，跟乡亲们、农业专家一起唠唠村里的这些事。

——编 者

乡村是广大农民群众的家园，也承载着很多城市居民的乡愁乡情，乡村的发展总是牵动人心。此次发布的《乡村全面振兴规划（2024—2027年）》（以下简称《规划》）提出到2027年乡村全面振兴取得实质性进展，农业农村现代化迈上新台阶；今年中央一号文件强调，千方百计推动农业增效益、农村增活力、农民增收入。对于亿万农民来说，这两份文件的落地实施意味着什么？村里将迎来怎样的新变化？

农村面貌焕然一新

时下，正值主产区小麦返青关键期，各地田管加快推进。在山东省济宁市兖州区新兖镇，粮农赵新成正操控设备给自家小麦浇上返青水：“有了这高标准农田，种地跟以前不一样了。就拿给小麦浇水来说，用的是水肥一体化智能喷灌系统，不仅比传统方式快，还节水、省人工。”

种田更智慧、省力是不少农户如今的真切感受。这一改变如何实现？乡村振兴是关键答案。

党的十九大提出实施乡村振兴战略以来，中国现代农业建设加快推进，粮食安全根基不断夯实。数据显示，截至目前，全国累计建成高标准农田超过10亿亩，耕地灌溉面积超过10亿亩，农业科技进步贡献率超过63%。随着农业基础设施建设加强，耕作技术、农机装备水平提升，粮食持续稳产增产，2024年总产量首次突破1.4万亿斤。

改变不仅仅在粮食生产上，村里的富民产业也多了起来。种草莓、卖红李、搞旅游——在云南省昆明市富民县永定街道南营村，村民增收的生计如今越来越多。“单单种草莓这一项，我每年就能收入10多万元。”南营村村民杨清林说，大家现在有种草莓、红李、食用玫瑰的，也有办农家乐、做观光体验的，村子里挺热闹。

农业农村部副部长张兴旺介绍，当前，乡村富民产业蓬勃发展。去年，全国规模以上农产品加工企业营业收入预计超过18万亿元；乡村休闲旅游发展向好，“乡游”“村字头”IP吸粉无数，带火了乡村、致富了农民。

根据国家统计局数据，2024年，农村居民人均可支配收入达到23119元，较10年前增长超1.2倍；2023年末全国开展休闲农业和乡村旅游接待的村占比为14.7%，比2019年末提高4.5个百分点。

“在如今的农村，我们可以看到，一二三产业融合发展渐成趋势，人居环境逐步改善，对生活垃圾进行收运处置的村庄占比稳定在90%以上，具备条件的乡镇和建制村实现通硬化路、通客车、通邮路；以县城为重要载体的城镇化深入推进，农业转移人口市民化步伐加快，2024年全国常住人口城镇化率达到67%；现代农业经营体系建设取得积极进展，家庭农场、农民合作社分别超过400万家、210万个。”国家发展改革委宏观经济研究院院长黄汉权说。

国家发展改革委负责人表示，乡村振兴实现良好开局，粮食生产能力迈上新台阶，农民收入保持较快增长势头，脱贫攻坚成果得到巩固拓展，乡村特色产业稳步发展，乡村建设加快推进，乡村治理持续深化，广大农村面貌焕然一新，农民群众切身感受到各种新变化。

让种地有更多奔头

有成绩，亦有挑战。黄汉权认为，当前，推进乡村全面振兴面临的环境更趋复杂，任务更加艰巨。例如，城乡居民食物消费升级，要求进一步提高粮食和重要农产品供给质量；农村人口结构演变，要求加快提升乡村建设水平和乡村治理水平；缩小城乡差别，要求持续增加农民收入。

面对挑战，此次发布的《规划》聚焦推进乡村产业、人才、文化、生态、组织“五个振兴”，提出了推进乡村全面振兴的9个方面34项重点任务。中央一号文件也明确要锚定推进乡村全面振兴、建设农业强国目标。其中，“粮食”是这两份文件的一个共同关键词，有不少种粮农民关心的话题。

——粮食产量到了1.4万亿斤的新台阶，还有增长潜力吗？《规划》传递了两个明确信号：稳面积，确保粮食播种面积稳定在17.5亿亩左右、谷物面积14.5亿亩左右；增单产，组织实施新一轮千亿斤粮食产能提升行动，大力实施粮食单产提升工程，推动粮食产能稳步迈上1.4万亿斤台阶。

——高标准农田已建成超10亿亩，未来还会更多吗？《规划》提出，加大高标准农田建设投入力度，推动逐步把具备条件的永久基本农田建成高标准农田，提高建设标准和质量，完善建设、验收、管护机制，支持引导新型农业经营主体、农村集体经济组织等参与建设管护。

——田间的“大铁牛”多了，种地还能更省劲吗？中央一号文件明确，推动农机装备高质量发展，加快国产先进适用农机装备等研发应用，推进老旧农机报废更新。支持发展智慧农业，拓展人工智能、数据、低空等技术应用场景。

——粮食等农产品价格近年有所波动，种粮农民收益有保障吗？《规划》强调，健全种粮农民收益保障机制。中央一号文件提出，落实稻谷、小麦最低收购价政策，完善玉米大豆生产者补贴、稻谷补贴政策，稳定耕地地力保护补贴政策。综合施策推动粮食等重要农产品价格保持在合理水平，稳定市场供需，保护种粮农民积极性，维护好农民利益。

这些举措的落地让粮食安全更有保障，也是广大农民“种地有更多奔头”的底气所在。张兴旺表示，接下来将落实新一轮千亿斤粮食产能提升任务，扎实推进藏粮于地藏粮于技，加强高标准农田建设，加力实施种业振兴行动，深入推进粮油等主要作物大面积单产提升行动，确保粮食稳产丰产，大豆油料产能稳步提升。构建多元化食物供给体系，统筹抓好肉蛋奶、果菜茶等生产，持续增强农产品供给保障能力。

鼓起乡亲们的钱袋子

对于老百姓来说，钱袋子鼓不鼓始终是心头的一件大事。今年春节过后，家住贵州省铜仁市沿河土家族自治县的郭易乾收拾好行李，踏上了进城务工的路：“过完节了，回厂里继续干起来。到城里工作，能多挣点。”

为了增收，不少农民选择进城务工。如何让进城农民既挣到钱，生活也过得舒适安心？

此次《规划》提出，促进农民收入增长，落实农民工稳岗就业政策和权益保障机制，加强技能培训和就业服务。实施新一轮农业转移人口市民化行动，推动城镇基本公共服务覆盖全部常住人口。中央一号文件明确，拓宽农民增收渠道，加大稳岗就业政策支持力度，强化就业服务和劳务协作。鼓励有条件的城市逐步将稳定就业生活的农业转移人口纳入城市住房保障政策范围。

鼓起乡亲们的钱袋子，少不了产业发展。今年中央一号文件提出，发展乡村特色产业。坚持按市场规律办事，大力发展绿色、特色农产品种养，推进农产品加工业转型升级，实施农业品牌精品培育计划，打造特色农业产业集群，提升农业产业化水平。深入实施农村产业融合发展项目，培育乡村新产业新业态。

“产业是农民增收的重要渠道，兴业才能富民。”中央财办副主任、中央农办副主任祝卫东说，发展乡村产业，根本目的还是富民，要完善联农带农机制，将新型农业经营主体扶持政策同带动农户增收挂钩，探索通过保底分红、入股参股、服务带动等方式，让农民群众有活干、有钱赚。

随着乡村全面振兴的推进，不仅仅是钱袋子鼓起来，村里的喜人变化还会有更多：人才队伍壮大，更多青年入乡发展和就业创业，乡村医生向执业（助理）医师转化，农村公路骨干路网加快提档升级，乡村绿化美化，城乡学校共同体建起来，基本医保、大病保险、医疗救助制度保障进一步强化，乡镇区域养老服务中心提质增效，农村社区服务设施更完善……

黄汉权认为，乡村振兴战略实施以来，农业农村发展取得历史性成就、发生历史性变革，乡村振兴实现开局好、起步稳、基础牢。接下来，要抓实抓细各项工作，一件事情接着一件事情办、一年接着一年干，绘就乡村全面振兴壮美画卷。

(责编：岳弘彬、牛镛)

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