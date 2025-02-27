2024年国家高新区园区生产总值超19万亿元
2025年02月27日05:31 | 来源：人民网－人民日报
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本报北京2月26日电 （记者王政、刘温馨）记者在工业和信息化部26日举行的2024年国家高新区发展情况新闻发布会上获悉：2024年，国家高新区主要经济指标平稳增长，韧性活力持续显现，园区生产总值19.3万亿元，同比名义增长7.6%，占全国比重为14.3%；其中，工业增加值约9.8万亿元，占全国比重为24.1%，同比名义增长5.8%。
工业经济持续向好。2024年国家高新区实现规模以上工业总产值34.8万亿元，同比增长6.2%。规上工业企业利润总额约2.4万亿元，同比增长2.2%。
开放合作成效明显。2024年国家高新区货物和服务贸易进出口总额约9.5万亿元，同比增长2.5%，其中，出口总额6万亿元，同比增长10.1%。
《 人民日报 》（ 2025年02月27日 01 版）
(责编：岳弘彬、牛镛)
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