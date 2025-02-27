从一年卖10台，到今年春耕预计卖300台

本报记者 苏 滨

杜苏林（右）在介绍新款电动式自动播种机。

本报记者 苏 滨摄

“地块多大？”

“巴掌田、鸡窝地，分在3个山头！”

“石头多不多？”

“有时候一锄头下去就冒火星子。”

“刀片再配厚点儿。”

…………

山间云雾升腾消散，天空泛起鱼肚白。贵州毕节黔西市金碧镇，富胜农机农民专业合作社负责人杜苏林忙着向种植户演示微耕机操作。扳动启动把手，“噗噗噗”的喷油声后，“哒哒哒”的声响在院内回荡，朦胧的绿意被渐渐唤醒。

大力推进农业机械化、智能化，是加快推进农业农村现代化的关键抓手。贵州山地丘陵占比92.5%，如何因地制宜，创新推动农业机械化？日前，记者深入黔西市采访，透过一家农机合作社的成长壮大，剖析小农机如何开进山地丘陵。

小型化、多功能

“传统大型农机在我们这里‘水土不服’”

“在山地丘陵干农活，强度大，年轻人不愿干、老年人干不动，有心无力。”杜苏林说。

有年春耕，杜苏林雇了10名工人抢种苞谷。一天下来，种了不足5亩，大家都胳膊酸痛、直不起腰。这么种下去，不仅成本过高，还耽误农时。

几经周折，杜苏林联系上一家企业，该企业迅速寄来10台手推式播种机样机，“针对山地丘陵研发的新机型，免费试用，用完反馈效果就行。”

种植深度5厘米，前后间距25厘米，掉头灵活、操作轻便，用上机器，大家很快就完成了播种，出苗还比人工播种快，出苗率也高。

耳听为虚，眼见为实，种植户赶忙来参观，还借去试用。杜苏林嗅到商机。

“小地块、大坡度，传统大型农机在我们这里‘水土不服’，各式各样的小农机倒很有市场。”山地丘陵呼唤合适的农机，杜苏林心里门儿清。

5年前，杜苏林成立农机合作社，主打山地农机销售。

刚开始，杜苏林先推微耕机，“那时山地小农机种类单一，功能也少，市场需求没培育起来。”当年仅卖出10台。

“贵州的地块碎，农作物规模小、品种多，加之农户购买力有限，宜机条件确实差。”贵州大学机械工程学院教授张富贵潜心研究山地农机近30年，认为山地丘陵地区推广农业机械化，农机既要小型化、轻量化，还须细分类型、整合功能，走一机多用的路子。

从手推式到电动式，从单一型到复合型，近年来，山地丘陵农机快速发展。

“耕、种、收，合作社有10多种机型，有的可以边播种边施肥，既能种苞谷，也能种大豆。”杜苏林还采购了一批适用于山地丘陵的专用拖拉机，只需更换挂件，即可实现耕地、起垄、覆土等功能，“可以整机或拆开卖，选择空间大。”

仅去年春耕，合作社就销售农机40多台（套），销售额突破100万元，一跃成为农机销售大户。

补短板、提性能

“之前老机子震动太大，干一天活儿，手抖得筷子都拿不住”

去年春耕，当地种植户李俊选中一台微耕机，售价2300元，政府新机购置补贴890元、农机报废更新补贴600元，再加上报废残值200元，实际支付610元。5亩苞谷、4亩水稻，爬坡过坎地种下来，李俊却感到轻松不少。

“之前老机子震动太大，干一天活儿，手抖得筷子都拿不住。”跟许多种植户的想法类似，性能好、有刚需、节省体力、性价比高，是李俊选购农机的主要考量，“在我们这边，几乎家家户户都有微耕机。”

对杜苏林而言，性能也是采购农机的关键。他经常去各地了解行业趋势，精挑细选，“山地农业机械化，要迈向耕、种、收全过程，从粮食作物拓展到特色产业。”

2022年，合作社首次引进一批电动式自动播种机，让种植户免费试用。奈何地里石头多，架不住反复撞击，播种轮和轴承先后损坏，犁尖也被撞弯，大家有些失望。2023年，厂家去掉犁尖，改成圆盘式破土设计，还是故障频发。

2024年，播种机升级成圆盘式+承重式设计，遇到撞击能自动上抬10—15厘米，避开石头再破土播种，效果出乎意料的好。

“今年备了50台电动式播种机、50台手推式播种机，不少人来询问性能和价格，应该会卖得好。”连续3年探索，杜苏林的信心越来越足。经过市场调研，杜苏林发现，国产农机性价比高，在市场上更受欢迎。合作社在售的农机，目前全部是国产。合作社还跟许多企业合作，共同开展样机试验：样机交给种植户免费试用，杜苏林做好追踪记录并向厂家反馈，促进产品完善。

“贵州多为黏性土壤，我们长期跟贵州大学合作，优化机型配置，整合功率充足、抓地力强、通过性好等优势技术，提高农机的适应性和可靠性。”贵阳源江机械有限公司监事张有江说，要深化产学研合作，提高产品竞争力，壮大品牌效应，抓住市场机遇。

为补齐农机短板弱项，更好推广农机，地方政府持续发力。“按照自主购机、定额补贴、先购后补、县级结算、直补到卡（户）的方式，开展农机购置与应用补贴，对重点推广机具实行优机优补。”黔西市农机服务中心主任杨亚表示，去年发放机具补贴58.114万元，今年估计突破110万元，第一批77万元的补贴资金已经到位。

重服务、扩市场

“不能让农民吃亏上当，耽误农时”

上午9点多，毕节市金沙县，种植大户周先进遇到麻烦，正在耕地的机子突然趴窝。

“打开油管，倒点油看看流不流畅。”杜苏林耐心引导，周先进迅速找出问题：油管堵塞，疏通一下再更换滤杯。不到半个小时，地里再次响起隆隆的机械声，“这套机械花了4万多元，自己种100亩，还提供农机服务几百亩，靠谱的维修服务太关键！”

黔西市有农机销售点100家左右，杜苏林的合作社能脱颖而出，服务好是重要原因。“国内农机生产厂家多、品牌杂，我们进货时，既要严把产品性能关，又要考虑售后服务，不能让农民吃亏上当，耽误农时。”做过汽车维修的杜苏林，搞农机维修是一把好手，“不管是修是换，响应时间不能超过12小时。一旦维修周期过长，马上把新机送到农户手里，免费顶替使用。”

2024年，合作社为当地提供农机社会化服务面积累计2.1万亩、跨区作业服务面积累计18.8万亩。合作社每年还举办多次免费农机操作或维修技术培训，截至目前，累计培训农机驾驶员超600名、农机维修人员36名，一些脱贫户通过农机服务找到了新的增收路。

“今年春耕，预计合作社能卖300台以上农机。山地丘陵，小农机能行！”合作社的农机销售市场已从黔西市辐射到整个毕节市乃至贵阳市、黔南布依族苗族自治州等地，杜苏林信心满满。

临近傍晚，一笔近30万元的大单顺利成交。客户前脚刚走，杜苏林随即掏出手机，调配车辆装车发货，接着联系农机生产厂家，加紧补货，“春耕不等闲，一刻也耽误不得！”

《 人民日报 》（ 2025年02月27日 02 版）

(责编：岳弘彬、牛镛)

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