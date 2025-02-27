我国连续12年为全球最大网络零售市场
2025年02月27日05:32 | 来源：人民网－人民日报
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本报北京2月26日电 （记者王珂）记者从商务部获悉：2024年，电商汇聚增长新动能，全年全国网上零售额增长7.2%，我国连续12年成为全球最大网络零售市场。
产业电商打造数实融合新渠道，全国组织近500场产业对接活动，培育超2000个“电商+产业带”，带动产业链协同创新；“丝路电商”拓展国际合作新空间，伙伴国增至33个，“丝路电商”合作先行区三方面38项任务全面推进，为电商领域制度型开放提供成果支撑；数字商务三年行动计划落地见效，商务各领域数字化水平稳步提升，成为发展新质生产力的新动能。
据介绍，2025年，各级商务主管部门将发力线上线下融合，营造良好电商生态，扩大数字消费，赋能产业转型；发力国内国际联动，高水平扩大电商领域制度型开放，高质量推进“丝路电商”合作，建强电商产供链；发力商务领域数字化转型，增强数字化治理能力。
《 人民日报 》（ 2025年02月27日 02 版）
(责编：岳弘彬、牛镛)
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