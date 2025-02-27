超六成惠及民营经济

本报北京2月26日电 （记者王观）国家税务总局最新发布的数据显示：2024年，现行支持科技创新和制造业发展的主要政策减税降费及退税26293亿元，其中民营经济纳税人（包括民营企业和个体工商户）享受相关政策减税降费及退税15870亿元，占比达60.4％。

国家税务总局纳税服务司负责人介绍，2024年税务部门持续健全“税企面对面”常态化交流机制，建立民营经营主体直联点，全方位收集、高效率解决税费诉求；持续开展“春雨润苗”专项行动、“中小企业服务月”和“全国个体工商户服务月”活动，累计组织开展宣传辅导活动7万余场次，惠及小微经营主体1039万户次，组织“走流程 听建议”活动4000余场次，收集响应个体工商户诉求3.8万余条；开展新办户“开业第一课”，提供“一站式”“套餐式”服务，向全国1096万新办户推送针对性宣传产品1428万条，持续提升“政策找人”的精准度和覆盖面，促进应享快享。

一系列税费优惠等多方面的政策有效激发了民营经营主体活力。税收数据显示，2024年民营经济销售收入增速比全国企业平均水平高0.5个百分点。其中，高技术制造业、数字经济核心产业销售收入同比分别增长13%和4.7%，较全国同行业企业分别高1.8个和1.7个百分点。

《 人民日报 》（ 2025年02月27日 02 版）

(责编：岳弘彬、牛镛)

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