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1月份农机市场经理人信心指数提升

本报记者 李心萍
2025年02月27日05:32 | 来源：人民网－人民日报
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　　“1月份农机市场经理人信心指数达60.5，环比、同比大幅度提升，进入景气区间，说明多数经理人看好2月份市场。”中国农机流通协会信息咨询部主任张文博说，2月份虽仍处农机市场淡季，但春耕、春播自南至北顺次展开，农机交易趋于活跃。

　　“新农人”呼唤新农机，市场释放新需求。河南洛阳，中国一拖生产车间，一批山地丘陵专用轮式拖拉机正加紧调试，将发往甘肃用于春耕；山东潍坊，潍柴雷沃智能产线，无级变速和动力换挡等高端智能拖拉机占比超过80%。

　　徐工农机市场推广主任王秋林介绍，开年以来，徐工农机动力机械、收获机械销量同比翻番，其中高品质、多功能的农机备受欢迎。“近年来，越来越多年轻人加入农业生产，对农机的舒适性、操控性要求越来越高。”王秋林说。

　　优机优补政策，推进市场转型升级。2024年10月，《2024—2026年全国通用类农业机械中央财政资金最高补贴额一览表》印发，引导优机优补。以拖拉机为例，对比上一轮补贴，新表更倾向支持动力换挡/换向、无级变速和智能控制的拖拉机，对200马力及以上四轮驱动动力换挡智控拖拉机最高补贴额达74700元。

　　中国一拖有关负责人介绍，与机械换挡产品相比，动力换向仅需轻拨手柄，即可实现前进和倒退；轻按按钮即可挂挡，无需踩离合，操作更便捷。2024年，中国一拖投资2200万元新增换向离合器总成装配线、清洗机等29台工艺设备，全面提升换向机型过程质量控制能力。如今不到3分钟，就有1台“东方红”拖拉机下线。

　　报废更新范围扩大，促进农机更新。作为全球最大的农机消费国，截至2023年，我国农机装备保有量近2亿台套，但老旧农机超期“带病服役”现象比较普遍。2月19日，4部门发布通知，将田间作业监测终端、植保无人机、烘干机等纳入2025年农业机械报废更新补贴范围。

　　“加力推进老旧农业机械报废更新，有利于加快农业机械结构调整，并释放新的购机需求。”中国农业机械工业协会副秘书长王锋德说。

　　本期统筹：张  曾

　　《 人民日报 》（ 2025年02月27日 02 版）

(责编：岳弘彬、牛镛)
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