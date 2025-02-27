本报北京2月26日电 （记者丁怡婷）记者从中国石油和化学工业联合会获悉：2024年，石化行业实现营业收入16.28万亿元，连续3年稳定在16万亿元左右，由上年的下降1.1%转为增长2.1%，占全国规模工业营业收入的比重稳定在12%左右。

企业数量稳定增长。截至2024年底，石化行业规模以上企业超3.2万家，比上年增加1676家。生产消费稳定增长。2024年我国油气当量总产量同比增长4.0%，主要化学品总产量增长7.2%；油气表观消费总量同比增长1.8%，主要化学品消费总量增长6.1%。

“石化行业克服了下游市场需求不足、产品价格低位徘徊、企业效益明显下滑等不利因素影响，运行保持基本稳定并取得新的突破。”中国石油和化学工业联合会副会长傅向升说。

但是，行业“增产增收不增利”现象需要关注。傅向升介绍，当前，外部环境变化带来的不利影响加深，叠加部分产品市场需求不足、产能增速过快、内卷式竞争加剧，行业效益受到影响。2024年石化行业利润总额7897.1亿元，同比下降8.8%。

傅向升分析，当前大宗基础产品和通用材料的存量已经较大，但高端产品短缺的状况仍然存在，一方面要通过技术创新、产品创新和升级改造，盘活存量；另一方面要实现新建装置和新增产能的高端化、差异化，做优增量。2025年，伴随国际石化产能的调整和国内“两新”“两重”政策加力扩围、行业结构优化和稳增长方案实施等，我国石化产业将回升向好，效益有望明显改善。

《 人民日报 》（ 2025年02月27日 02 版）

(责编：岳弘彬、牛镛)

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