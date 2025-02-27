北京中关村40家特色产业园营收超万亿元
2025年02月27日05:33 | 来源：人民网－人民日报
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本报北京2月26日电 （记者王昊男）记者从北京市科委、中关村管委会了解到：2024年，中关村40家特色产业园营业总收入首次突破万亿元，每平方公里地均产出达886亿元。
北京市科委、中关村管委会园区发展建设处副处长刘亚军介绍，截至目前，中关村特色产业园涵盖了人工智能、未来通信、具身智能机器人、细胞基因治疗等14个未来产业，九成以上园区链接国际一流专业机构；中关村特色产业园集聚了5000余家科技创新企业，其中，上市公司200多家，独角兽企业50多家，各产业基金50多只、总规模900多亿元。
据介绍，着眼产业发展需求，中关村40家特色产业园搭建了开放性专业平台300多个、专业孵化器50多个，可为企业提供创业孵化、概念验证、研发测试等技术服务。
《 人民日报 》（ 2025年02月27日 04 版）
(责编：岳弘彬、牛镛)
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