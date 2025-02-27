中国工程院院士、大飞机自主工程总设计师张彦仲投身航空工业六十余载——
孜孜以求，逐梦万米蓝天（讲述·弘扬科学家精神）
图①：张彦仲（左二）在向科研人员了解试验进展。
2017年5月5日，C919首飞现场，张彦仲与C919合影。
人物小传
张彦仲，1940年3月生，陕西三原人，中国工程院院士、国家大飞机重大专项专家咨询委主任、国家“两机”重大专项专家咨询委主任、大飞机自主工程总设计师。主持研究制定了大飞机、航空发动机及燃气轮机两个国家重大项目实施方案，负责多个型号飞机和直升机的立项及研制工作，获国家级和省部级奖项11项，出版专著15部、英汉词典1部。
启动，轰鸣，机翼上的襟翼缓缓展开，飞机开始滑行。随着机轮在跑道上不断加速，机翼承受的升力越来越大。倏地，前轮离地，整个机身昂首向上，我国自主研制的国产大飞机C919，如同一只展翅雄鹰，以优雅的姿态直冲云霄。
由于高度集成高新技术，能够带动新材料、现代制造、先进动力、电子信息、自动控制等领域关键技术的群体突破，大飞机被誉为“现代制造业的一颗明珠”。大飞机自主工程总设计师张彦仲经历了国产大飞机的研制全过程，他说：“我国航空工业发展历经起起落落、艰难求索，是一代代科研工作者的无私奉献与默默坚守，才让我国自主研制的大飞机能在万米蓝天翱翔。”
铺 路
牵头国产大飞机研制调研论证工作
中国要不要造大飞机？能不能造大飞机？自上世纪60年代起，这样的质疑声从未停止。
“买国外的飞机，终归是受制于人。关键技术是买不来的，也是换不来的，要把关键技术掌握在自己手中。”作为航空系统工程专家，张彦仲始终全力主张并推动我国自主建造大飞机。
2006年1月，大型飞机被列为国家16个重大科技专项之一。同年7月，国务院成立大型飞机重大专项方案论证委员会，张彦仲作为论证委员会主任之一，负责大型飞机总体技术方案、技术途径等问题的论证工作。此时的张彦仲，已经到了退休的年纪。
这是一场与时间的赛跑。
摸排国内已有技术水平，走访重点企业、科研院所，研判大型飞机市场需求……历时6个月，专家组成员足迹几乎遍布全国各地，听取了上千份系统报告，走访了近百家企业，最终提交了《大型飞机重大专项方案论证报告》。这份报告，解决了国产大飞机制造的“大小之争”“内外之争”等四大争论。
“以‘大小之争’为例，造多大，市场和能力说了算。”张彦仲在调研中发现，150座级客机是市场需求的主要机型，仅国内就有几千架的市场需求。综合考虑当时我国技术水平、机场配套与人才结构，从150座级客机开始自主研制更为科学合理。
2007年，国产大飞机研制工作正式启动，张彦仲也开启了与大飞机研制相伴的时光。一架大型客机由数以百万计的零部件组成，涉及航电、环控、飞控等数十个复杂的系统，需开展几千个科目的试验飞行，从四川绵阳深山风洞实验室，到甘肃嘉峪关机场横风试验现场，再到为做结冰试验在全国各地“追着冰跑”……哪里有大飞机的关键试验，哪里就有张彦仲的身影。
2011年12月，C919通过国家级初步设计评审；
2015年11月，C919首架机总装下线；
2017年3月，C919通过首飞技术评审；
…………
2017年5月5日，C919大飞机首飞。上海浦东国际机场，时年77岁的张彦仲，迈着矫健的步伐走上讲台，高声宣布C919大飞机技术评审意见：“现飞机已取得特许飞行证，可以首飞！”随着总指挥一声令下，C919腾空而起，全场掌声雷动。“中国人造大飞机的梦想，在这一刻终于实现。”张彦仲眼含热泪。
钻 研
开展飞机故障诊断，挽回国家经济损失
C919是张彦仲最重要的成果，却不是他唯一的成果。
1962年，张彦仲从西北大学物理系毕业，之后来到新成立的第三机械工业部（原航空工业部前身）304所，从事机械振动声学方面的工作。
那段时间，他总是所里最早来上班的，也是最晚离开的。白天，他认真工作，仔细观察，向前辈和同事们讨教。晚上，则在办公室进行他的“三部曲”：总结一天的工作和遇到的问题；查阅相关资料，弄清概念和原理，找出解决办法；按计划系统学习机械领域的理论知识，夯实基本功。
很快，张彦仲的专业能力有了大幅提升。他带领团队研制出我国第一套加速度校准系统，解决了飞机弹射救生等大加速度的校准问题。这项成果后来获得1978年全国科学大会奖。
1973年，33岁的张彦仲为国家进口的55架安—24飞机进行故障诊断。当时，飞机故障诊断业务在我国还是一片空白，张彦仲接受挑战，带领团队花费3年多时间，冒风雨、顶烈日、迎严寒，在机场对55架飞机逐个进行测试、积累数据、进行分析，最终找出飞机叶片断裂的原因。退回的13架飞机，为国家挽回1亿多元的经济损失。
1978年，38岁的张彦仲被任命为304所副所长。然而隔年，他却做出一个让人吃惊的决定：放弃副所长职位，报考剑桥大学三一学院信息工程专业的博士研究生。留学期间，张彦仲要学完信息专业本科生和研究生的全部课程。他每天宿舍、图书馆、实验室三点一线，仅用3年时间，就顺利取得博士学位。
攻 坚
带领团队建设大飞机研制试验设施
博士毕业后，国外不少科研院所邀请张彦仲入职，都被他一一拒绝。“国内‘四个现代化’建设急需大批人才，我要尽快回到祖国去。”1984年10月，在获得博士学位后的一周内，张彦仲便回到国内，回归他熟悉的304所，立刻投入科研工作。
仅用一年时间，他发明了数字信号处理领域的“快速递归傅里叶变换算法”，通过优化算法路径，节省大量计算机内存，大幅降低成本。“我就是要证明，很多关键性研究，中国学者也能做到。”张彦仲说。
1985年，原航空工业部任命张彦仲为航空工业部副总工程师，分管航空科学技术工作。超临界机翼、脉冲多普勒雷达、高推比涡扇发动机……对于没有学过航空专业知识的张彦仲来说，这又是一个新的领域。他边干边学，虚心向内行请教，认真听取专业人士的意见和建议。家住得远，交通不便，他就索性住在办公室里；晚上下班晚，食堂关门了，他就凑合着啃一口饼。“既然来了就要好好干，干就要干好。”他说。
风洞是研制飞机的关键试验设施。张彦仲牵头筹措资金建成1.2米×1.2米的风洞，后为适应未来民用飞机研制需要，张彦仲又经手批准建设了更高等级的风洞，这些风洞至今仍在新飞机研制中发挥重要作用。
从事航空系统工程工作后，张彦仲带领团队突破三代飞机关键技术的预先研究，创建了航空科学基金与航空奖学金，推动把航空工业列入高科技产业。他还主持过10多项重大航空项目的决策、立项，其中，运—12获国家科学技术进步奖一等奖，运—8C获得国家科学技术进步奖三等奖。
传 承
全力培养航空工业领域后备人才
“终身之计，莫如树人。夯实基础、培养青年，才有未来。”张彦仲深知，航空工业事业的持续发展，离不开一代代人才接续奋斗。1985年，张彦仲便开始在北京航空航天大学带研究生。
2006年，随着大飞机方案论证工作启动，人才短缺问题开始凸显。于是，张彦仲在北航推动开设大飞机高级人才培训班。从学科架构到课程设计，再到人才培养体系制定，他都是亲力亲为，还经常到现场授课。他治学严谨、迎难而上的态度，影响了许多航空工业科研工作者。截至目前，大飞机高级人才培训班累计培养了1100多名高级人才。
闲暇时间，张彦仲喜欢写诗。参与大飞机论证，他写下“奉献终生全不悔，顽强拼搏向朝晖”；记录取证试飞，他写下“夏去疆南迎酷暑，冬来漠北盼严寒”；面对青年一代，他又有“莫道航途有风雪，雏鹰胜过老鹰飞”的期待……每一首诗都与大飞机紧密相关。
如今，C919承运旅客突破100万人次，年过八旬的张彦仲也还在为航空事业努力：解决航空发动机研发难题，推动大飞机国际适航验收，开展280座级的C929更大飞机研制……他说：“大飞机事业要走的路还很长，要抓紧时间，再为国家多作贡献。”
有人说，“张彦仲是航空战线的勇士”。而张彦仲说，功劳是大家的，“从2006年立项到2023年商飞，这架‘东方之翼’上，凝结着来自1000多家企业、36个高等院校的20多万名科研人员的心血和汗水。为国家、为人民、为社会、为科学，付出自己的一切，我无怨无悔。”
《 人民日报 》（ 2025年02月27日 06 版）
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