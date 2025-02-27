本期主讲人：中央党校（国家行政学院）中国式现代化研究中心主任、马克思主义学院教授 张占斌

海尔冰箱AI智能工厂内景。

在成都高新区环球中心，市民拍摄“哪吒”形象留念。

航拍湖北恩施绿葱坡滑雪场。

以上图片均为人民网记者李根摄

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2025年经济工作的重点任务是什么？

中央经济工作会议把全方位扩大内需摆在首位，强调“大力提振消费、提高投资效益，全方位扩大国内需求”。

这充分表明了对扩大内需的高度重视和坚定决心。

当前，世界经济复苏乏力，贸易保护主义、单边主义和地缘政治冲突带来的外部冲击和外需下降，叠加国内需求不足，使得我国经济运行仍面临不少困难和挑战。与此同时，我国经济从高速增长转向高质量发展阶段，扩大内需有助于增强经济内生动力，充分释放国内消费潜力，推动消费结构升级，促进经济增长。

从经济发展的普遍规律来看，大国经济的特征都是内需为主导、内部可循环。我国具有全球最完整、规模最大的工业体系，有强大的生产能力、完善的配套能力，拥有超过1.8亿户的经营主体和1.7亿多受过高等教育和拥有技能的人才资源，还有14亿多人口所形成的超大规模内需市场，是名副其实的大国，具有巨大的市场资源优势。

因此，全方位扩大国内需求，既是应对外部冲击、稳定经济运行的有效途径，也是增强战略主动的长久之策。

如何把握扩大内需的战略意义？如何找到全方位扩大内需的有效途径？我们不妨从3个常见的误区着手，来理解扩大内需的深刻内涵——

误区一：扩大内需是掏空老百姓的钱包。

这是一种错误的观点。扩大内需、提振消费，当然需要老百姓的参与。一方面我们要提高供给的质量和水平，不断满足人民对美好生活的向往；另一方面，也需要不断地完善收入分配制度和政策，提高公共服务水平，来不断地增加老百姓的收入，让老百姓减去后顾之忧，能够放心大胆地消费。最终目的是让咱们的日子过得好，经济更稳健。

以湖北为例，大力发展冬季冰雪经济，不仅促进了当地文旅企业的创新发展，而且催生出雪道维护、安全保障、雪具租赁等新的工作岗位，让更多村民在家门口就有了稳定收入。对于愿意“尝鲜”的消费者而言，不用远行到北方，就能以较高性价比享受到不错的滑雪体验。

由此可见，鼓励消费、扩大内需，能带动产业发展，产业发展后又能创造更多就业岗位，人们有了工作就有收入，进而又能促进消费。这是实现产业发展、就业增加、收入提高和消费之间良性循环的关键举措。

我国拥有14亿多人口，在扩大内需的过程中，要注重缩小收入差距、促进区域协调发展等，让更多人享受到经济发展的成果。

要聚焦重点、精准施策、激发活力。落实就业优先政策，加强困难群体就业兜底帮扶，坚持多劳多得，鼓励勤劳致富，推动更多低收入群体迈入中等收入行列，完善按要素分配的政策制度，多渠道增加中低收入群众要素收入，多渠道增加城乡居民财产性收入，推动居民收入增长与经济增长基本同步，通过消费能力提升，提高居民消费意愿。

误区二：“两新”政策是短期刺激政策。

“两新”政策是指大规模设备更新和消费品以旧换新政策，目的是扩大内需、促进消费，推动产业升级与高质量发展，并体现了对绿色发展理念和民生福祉的关注。

因此，“两新”政策不是简单的短期刺激消费政策，而是推动产业转型升级的有力举措。

一方面，居民消费需求得以释放；另一方面，企业投资意愿被进一步激发。居民通过“换新”增加消费、带动企业投资扩产，企业通过“更新”增强产品迭代升级能力、更好满足消费需求。

消费需求的结构性变化实质上是产业升级的根本驱动力，消费升级促使企业沿着“质量阶梯”进行技术创新。与此同时，技术进步又会进一步释放新的消费潜力，从而形成良性循环。

实施“两新”政策，既有利于促进当期经济增长，也有利于中长期固本培元。要使“两新”政策形成更长的后端链条，需重视以下3方面：首先，在政策着力点上，应聚焦“技术—市场”的双向穿透，既要通过消费补贴释放有效需求，也要配套研发税收抵免等创新激励政策；其次，在产业链延伸方面，需注重“设备更新—数据沉淀—服务增值”的价值链重构，打造完整产业链条，促进上下游产业协同发展；最后，要形成“市场选择—要素重组—制度适配”的动态演进机制，使短期政策工具与长期制度安排形成耦合，真正实现内需潜力持续释放和产业链全面升级。

误区三：扩大内需意味着放弃国外市场。

这显然是一种错误的认知。

改革开放以后，我们取得的一个巨大的成就，就是不断开拓国际市场，勇敢地融入了全球化的进程。我国大量商品走向世界，为世界经济发展作出了贡献，同时也带动了国内经济的发展。新时代新征程，我们着眼于构建新发展格局的战略考量，需要全方位扩大内需，把超大规模市场优势发挥出来，着力构建一个以内需为主导、国内国际市场联动的新格局。

在很多时候，扩大内需有助于推动企业加快创新和产业升级，提升产品质量和技术水平，进而增强企业在国际市场的竞争力，进一步拓展国外市场。这使得国内市场与国外市场相互促进、相辅相成，为企业经营和经济发展增强抗风险能力。

全方位扩大内需，需要我们充分调动“四个积极性”。

一是要充分调动广大人民群众的积极性。促进消费是扩大内需的重要方面。全面促进消费和实现就业增收是相互促进、相互支撑的关系，居民收入水平直接影响消费购买力。因此，扩大消费，最根本的就是要促进就业、完善社保、优化收入分配结构，尤其是推动中低收入群体增收减负，从而提升广大群众的消费能力、消费意愿和消费层级。同时，要把扩大消费同改善人民生活品质结合起来，创新多元化消费场景，扩大服务消费，积极发展首发经济、冰雪经济、银发经济等消费新模式新业态，以高质量供给持续释放消费潜力，培育内需新增长点。

二是要充分调动各类经营主体特别是民营企业的积极性。全方位扩大内需，国有经济、民营经济、外资经济缺一不可，这里的重点是要调动民营企业的积极性。民营企业是智能家居、文娱旅游、体育赛事、国货“潮品”等新的消费增长点的重要创造者，也是智能网联新能源汽车、电子产品等大宗消费的供给者，对支持扩大内需战略至关重要。这需要我们持续优化民营经济发展环境，加大对民营经济政策支持力度，强化民营经济发展法治保障，促进民营经济人士健康成长，持续营造关心、促进民营经济发展壮大的社会氛围，着力推动民营经济实现高质量发展。

三是要充分调动资本市场的积极性。一个强大的、高质量的资本市场，能调动各方面投融资的积极性，从而推动市场的活跃，促进上市公司不断创造效益，坚定广大投资者长期投资的信心，培养出更多耐心资本、长期资本。同时，要不断完善投资政策工具，着力扩大有效益的投资，发挥好政府投资的带动放大效应，引导社会资本重点支持科技创新、新型基础设施、节能减排降碳，加强民生保障等薄弱领域，补短板、增后劲，推动经济向上、结构向优。

四是要充分调动领导干部的积极性。一方面，要设计合理的地方政府竞争发展机制。在实施数字消费、绿色消费、健康消费促进政策上，优化考核机制，合理设计考核指标，加之必要的顶层牵引，充分释放扩大内需的治理效能。另一方面，在优化消费环境、加强消费者权益保护等层面上，建立和完善激励与容错的机制，并在实践中推动标志性改革举措落地见效，缓解地方和基层的考核焦虑，切实为基层松绑减负，让想干事、会干事的干部能干事、干成事。

全方位扩大内需既是构建新发展格局的关键环节，也是推动高质量发展的重要基础，更是实现中国式现代化的必要条件。我们必须坚定信心、实干为先，既要“快马扬鞭”，尽快促使内需成为拉动经济增长的主动力和稳定锚，更要“登高望远”，持续深化体制机制改革、完善治理体系，为中国经济阔步前行注入持久稳定的内生动力。

案例一

每一片雪花都“热辣滚烫”

讲述人：湖北恩施绿葱坡滑雪场副总经理 郑孝欢

在湖北省恩施土家族苗族自治州，有一个被称为“鄂西屋脊”的小镇——绿葱坡镇。

海拔1800米、落差150米，绿葱坡滑雪场坐落在这座高山小镇上。该滑雪场面积约15万平方米，有9条雪道，年接待游客数量达15万人次。

冬季，这里每天都上演着“冰雪天”的“火热场”。

绿葱坡滑雪场海拔高、视野开阔，冬季降雪量丰富、雪质蓬松。对于不适应北方严寒环境的冰雪运动爱好者而言，这里具有更好的亲和力、吸引力，让冰雪消费不再是“北方独美”。

过去，南方的冰雪运动爱好者只能到北方滑雪，交通、路费、时间都是成本。政府鼓励支持我们在家门口打造滑雪场，帮周边居民省下了交通费，也给绿葱坡镇找到了新商机。

滑雪场开业后，小镇热闹了起来，也带来了大量就业创业的机会。去年，绿葱坡镇新建和新改造民宿数量达110家，90%以上的冬季入住游客都是冰雪运动爱好者。

新雪季开板，我们对场内游乐设施进行了全面升级，1500米长的中级雪道全面拓宽至35米，初级雪道新增一条魔毯。这些专业的滑雪道，不仅吸引了全国的冰雪运动爱好者，还有不少外国游客来“打卡”。

打造南方朋友“家门口的滑雪场”，每一场活动都精彩纷呈，每一片雪花都“热辣滚烫”。从无到有、从小到大，越来越多的人到这里拥抱冰雪，消费者以更低的价格享受到优质服务。民宿餐馆开起来了，装备租赁火起来了……政府的各项配套支持政策，让小镇居民的钱包越来越鼓。我们当地人都说，一个滑雪场，改变着一座高山小镇。

（人民网记者李楠楠整理）

案例二

为行业锻造新质生产力

讲述人：海尔制冷全球供应链智能制造工程师 刘贺新

站在车间里，看着眼前的数字孪生可视化中枢和精密运转的智能生产线，我常常感慨：这些年，从老旧设备到智能工厂的蜕变，不仅是技术的飞跃，更是一场关乎效率与责任的革新。

国家推行以旧换新政策，在多数消费者看来，这可能仅仅是家电消费的升级。但作为企业端的实践者，我们深知，政策的另一层深意是推动产业链全面焕新。

过去，工厂的管理由于老旧设备的数据采集难度大、取数率低，只能依赖人工收集数据信息；如今，对老旧设备进行智能化更新改造，将人、机、料等数据全部“上云”，所有业务环节数据互联互通，生产线实现了自动响应调节。这不仅提升了精准生产效率，也缩短了对用户订单的响应时间。

设备更新不单是硬件的升级，更是软实力的突破。以前，新员工要一年才能独立上手维护设备。如今，他们使用基于语言大模型构建的设备智能专家系统，用人工智能增强运维技能，实现了快速上手。以前是摸着零件寻找问题，现在是看着数据养护机器。

一台台节能冰箱走进家庭，降低了碳排放；一套套智能系统反哺生产，提升了品质标准。国家政策像一根纽带，将用户的需求与企业的升级紧密相连。这种“全链焕新”，让经济效益与社会责任实现了共振。

智能制造不是冰冷的机器替代人，而是用技术解放人，让工程师的智慧聚焦于更核心的创新。

每一次以旧换新，都是一次向未来的郑重承诺。未来，海尔智家将继续以“焕新”为锚点，既为用户提供更优质产品，也为行业锻造新质生产力。

（人民网记者王子锋整理）

案例三

将国潮打造得更潮流

讲述人：成都可可豆动画影视有限公司总经理 刘 潘

2019年，《哪吒之魔童降世》出品。今年，续作《哪吒之魔童闹海》在大年初一上映。我们在传统神话故事的基础上进行了颠覆性改编，在保留传统文化辨识度的同时赋予其现代价值观的解读，讲述哪吒“生而为魔”却敢于与命运抗争的成长故事。故事的主题也从传统的善恶对立，转变为打破偏见和自我认同。

电影中，太乙真人的“山河社稷图”、原型出自三星堆青铜面具的青铜结界兽、大量的国风水墨画等都给观众留下了深刻的印象。我们通过将中国传统文化元素融入剧情、画面和角色之中，让古老的神话故事焕发出勃勃生机。

艺术作品最重要的是服务于观众，展现时代精神。而我们所做的国潮电影，正在积极地与当代观众对话：立足传统文化、艺术，紧跟时尚趋势，紧扣符合主流价值观和青年观众理念的大众文化，通过个性化、精细化和多样化表达，将国潮打造得更潮流化、通俗化。

我们看到，国潮给电影市场消费带来了加成效应，观众更愿意为具有中国文化特色的影视作品买单。电影第一部在海外播出后，也产生了良好的国际影响力。续作登陆北美等多个地区的大银幕，预售阶段就已受到广泛关注。在全球化浪潮推动下，中国电影正以前所未有的速度和决心走向世界舞台，向全球观众展示中华文化的独特魅力。我相信，中国电影作为文化传播的重要载体，将会以其深厚的文化底蕴和巨大的市场潜力，带来国内外消费新体验。

（高清扬整理）

《 人民日报 》（ 2025年02月27日 11 版）

(责编：岳弘彬、牛镛)

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