原标题：综合极端条件实验装置通过国家验收

科技日报北京2月26日电 （记者陆成宽）26日，国家重大科技基础设施——综合极端条件实验装置顺利通过国家验收。该装置位于北京怀柔科学城，能同时模拟极低温、超高压、强磁场和超快光场等极端环境，科学家可在这些极端条件下探索物质世界的奥秘。国家验收委员会认为，项目按指标、全面、高质量完成了国家发展和改革委员会批复的各项建设任务。

任何物质都是在一定的物理条件下形成的。通过使物理实验条件到达极端状态，可以形成许多在常规物理条件下不能得到的新物质和新物态，从而大大拓展人们认识自然、改造自然、造福人类的能力。因此，世界科技强国都在大力建设“极端环境实验室”，比如美国的强磁场实验室、日本的极端条件实验室、欧洲的强磁场中心。

我国建成的综合极端条件实验装置具备多种极端条件综合实验能力。“它就是一个极端环境模拟器，能够制造各种地球上罕见的极端环境，比如接近绝对零度的极低温、比地球磁场强几万倍的超级磁场、接近地心压力的超高压以及超快的光脉冲。这就像给科学家打造了一个‘全能实验室’。”综合极端条件实验装置极端条件量子态调控系统副研究员李沛岭解释。

借助这一装置，科研人员可以开展非常规超导、拓扑物态、新型量子材料与器件等方面的研究工作，并可在物理、材料、化学和生物医学等领域开展超快科学研究，探索极端时空尺度上的物质结构信息和动力学信息。

中国科学院物理研究所研究员、综合极端条件实验装置首席科学家吕力说，这一装置的建成和验收，极大地提升了我国在物质科学及相关领域的基础研究与应用基础研究综合实力，对推动科技进步具有关键作用。

目前，该装置已经开放的课题申请达5个批次，批复机时超过35万小时，已提供机时超过22万小时，用户涵盖国内外众多高校和科研机构。依托该装置，科研人员已经取得了多项基础研究成果和示范性技术突破，比如发现分数量子反常霍尔效应、里德堡莫尔激子，在高压诱导发光材料研究等方面取得重大进展，攻克了超导量子计算、极高场超导磁体的物性测量系统和无液氦稀释制冷机等关键技术。

据介绍，综合极端条件实验装置于2017年获国家发展和改革委员会批复立项，并于同年9月底开工建设，是怀柔科学城首个开工建设的国家重大科技基础设施，其主要建设单位是中国科学院物理研究所，共建单位为吉林大学。

(责编：罗知之、陈键)

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