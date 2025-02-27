罗云鹏

原标题：深圳机器人“天团”解锁多元新赛道

“这是我见过动作与人类最接近的机器人。”“它翻过来以后调整那两下小碎步，太可爱啦！”2月23日，深圳众擎机器人科技有限公司（以下简称“众擎”）研发的人形机器人成功完成全球首例人形机器人前空翻特技，引得网友们一片赞叹。

“我们深入研究机器人运动学，结合智能控制算法与先进的传感器技术，以及对动态平衡与瞬间加速的精确计算，使机器人在空翻过程中保持稳定，并在落地时完美支撑重心，从而完成这一高难度动作。”众擎联合创始人兼市场营销负责人姚淇元向科技日报记者介绍。

时下，深圳机器人“天团”已崭露头角，7家企业入选摩根士丹利全球人形机器人上市公司百强名单，占中国大陆上榜企业近四分之一。同时，深圳汇聚了众多整机企业，形成产业集聚效应。

产业链条衍生“当日达”

2月24日，在深圳市政协七届五次会议现场，一位特殊的“记者”——搭载了人工智能技术的机器人“夸父”，一经亮相就吸引了众人的目光。

“这是我第一次采访报道，请大家多多关照！”“夸父”身高约1.6米、体重约45公斤，由乐聚（深圳）机器人技术有限公司研发。

“在2018年我们做第一台大尺寸人形机器人时，成本报价接近300万元，国产化率不足10%，所有的核心零部件都依赖于进口。”公司董事长冷晓琨说，“产业链的不断发展，使得目前国产化率已经达到90%。”

“深圳兼具机电一体化和数智技术两大优势，已逐步构建了从底层技术到终端产品的全产业链生态，覆盖芯片、大模型、运动控制、核心零部件、本体及下游应用等环节。”深圳市工业和信息化局副局长、市人工智能产业办公室主任林毅表示。

“深圳在机器人硬件供应链上优势明显。有的硬件我们上午下单，下午就能做好送到，这极大提升了机器人公司硬件产品的迭代速度。”深圳逐际动力科技有限公司联合创始人兼首席运营官张力说，对初创企业来说，需要的就是这样的产业链、供应链。

完备的产业链条衍生出“当日达”的产业生态圈。林毅认为：“这不仅提升了产品迭代创新的速度，更为创业者赢得宝贵的时间与市场先机，使深圳成为创新创业的首选之地。”

应用场景催生新业态

前不久，在深圳市南山区南头古城，两个身形小巧的人形机器人穿戴着警用装备，跟随民警上街巡逻，让深圳市民直呼“科技感+安全感”拉满。

“人形机器人产业发展的下一步，除了需要持续打磨供应链，在软件端，还需要算法模型的持续进步，以实现功能提升与应用场景的拓展。”姚淇元说。

深圳市优必选科技股份有限公司生产的工业人形机器人已在极氪智慧工厂、比亚迪生产一线“上岗”，成为“质检员”，或充当“实习搬运工”。

“创新应用场景是打通技术创新和商业应用的重要纽带和桥梁。深圳发挥产业规模大、紧密贴近市场等优势，为人工智能和机器人技术试验、产品应用提供了广阔场景。”林毅说。

如今，在深圳，机器人“上天、入地、下海”无处不在，进厂“打螺丝”、家庭清洁、咖啡调酒、船舶除锈、公园除草、自动巡检样样都干。即便深圳常年不见雪，但依然研发出全球唯一的庭院扫雪机器人。

记者了解到，深圳将设立100亿元的人工智能和机器人产业基金，聚焦人工智能软件、硬件、具身智能等方向，投资一批高成长性企业，用百亿基金解决融资难题。

“接下来，深圳还将积极推进全时全域全行业应用场景开放，帮助企业对接各类应用场景资源。”深圳市委科技创新委员会办公室主任、市科技创新局局长张林表示，深圳将在人形机器人领域，推动产品试点应用，并在教育、家庭、医疗康养等服务行业以及工业制造、安防巡检、抢险救灾等领域开展试点。

(责编：罗知之、陈键)

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