崔 爽

原标题：为经济发展持续注入“高新”动力

2月26日，工业和信息化部举行2024年国家高新区发展情况新闻发布会，工业和信息化部规划司司长姚珺在会上介绍，国家高新区经济发展取得新成效，2024年，国家高新区园区生产总值（GDP）19.3万亿元，同比名义增长7.6%；产业科技创新取得新突破，国家高新区企业研发经费投入、拥有发明专利数均占全国50%左右，原创技术、首发产品不断涌现；优质企业竞争力实现新跃升，截至2024年底，国家高新区集聚全国33%的高新技术企业、46%的专精特新“小巨人”企业和67%的独角兽企业。

会上发布的《国家高新区创新能力评价报告》显示，国家高新区聚集了全国25%的研发人员，企业研发经费内部支出约1.2万亿元，同比增长4.3%；省级及以上各类研发机构数量3.5万余家，是2010年的5倍。

姚珺表示，国家高新区将持续做实做好“高”和“新”两大文章，锚定发展高科技、实现产业化，促进科技创新和产业创新深度融合，打造一流高科技园区和产业创新高地。

强化四方面工作 加快形成新质生产力

国家高新区集聚大量高端创新资源，是推动科技创新和产业创新深度融合的重要载体，在形成新质生产力方面具有显著优势。

工业和信息化部规划司副司长吴家喜介绍，为支持国家高新区加快形成新质生产力，将重点强化技术策源功能、企业主体地位、科技成果转化、高新技术产业培育4方面工作。

具体来看，将支持高新区各类创新主体牵头或参与国家科技重大专项、国家重点研发计划重点专项等，实施制造业重点产业链高质量发展行动，加强原创性颠覆性科技创新，突破一批关键核心技术。

同时，鼓励国家高新区建设一批概念验证、中试验证、检验检测、技术转移等服务机构，打造高能级孵化载体，推广“中试+投资+孵化”运营模式，建强技术经理人队伍。深入实施“百园百校万企”创新合作行动，加快推动高校科技成果在高新区落地转化。引导更多金融资本投早、投小、投长期、投硬科技。

优化赛道布局 打造重点新赛道园区榜单

新技术、新赛道的发展备受市场关注，工业和信息化部正在组织国家高新区新赛道培育工作。

对此，吴家喜介绍，通过面向传统产业升级衍生新赛道、面向新兴产业拓展新赛道、面向未来产业前瞻布局新赛道，国家高新区培育了氢冶金、智能织物、人形机器人、量子信息、新型储能、合成生物等一批具有发展潜力的新赛道；结合实际探索形成了应用场景牵引、科学家与企业家联合创业、大企业内部创业等各具特色的新赛道培育模式，形成了集科技引领、人才驱动、金融赋能、载体支撑等为一体的新赛道培育生态；率先探索药品上市许可持有人制度、数据要素“改革沙盒”、多元主体参与的业界共治等适应新赛道发展的政策试点和新型治理模式。

吴家喜表示，后续将按照战略性、领先性、成长性、带动性等标准，建立重点新赛道评价体系，分领域分赛道优选一批发展潜力较大、示范引领作用突出的园区，形成重点新赛道园区榜单。

值得注意的是，国家高新区聚集了全国约60%的人工智能上市企业和50%的人工智能独角兽企业，成为人工智能发展的重要载体和主要聚集区。

记者从会上了解到，为着力推动国家高新区体制机制改革和政策先行先试，后续将开展“一区一策”政策探索、实施政策试点“揭榜挂帅”、深化管理体制改革试点、营造良好产业发展生态等一系列工作。

（科技日报北京2月26日电）

(责编：罗知之、陈键)

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