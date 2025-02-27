张梦然

原标题：我们需要什么样的人工智能

百年未有之大变局下，我们加快了寻找答案、走向新域的步伐。这一进程中，层出不穷的技术“候选者”为解决问题而来，其中，人工智能（AI）是风头最劲的一位。

但面对这位备受全球科技界眷顾的选手时，我们依旧要冷静思索：中国，需要怎样的AI？因为AI发展道路怎么走，对我们的步调至关重要。

社会主义的本质，是解放、发展生产力，带领全体人民实现共同富裕。在中国，当下则要满足人民群众日益增长的对美好生活的向往。因而社会主义视域下的生产工具，不会滑向脱离乃至逃离社会生产的避实就虚；也不会沦为只服务部分群体利益、无视人类共同命运的垄断手段。

在厘清本质层面的逻辑后，我们面对风起云涌的AI浪潮时，展现出的是更加清晰的辨识力与愈加自信的把握力。我们看到，国家一方面高度重视智能经济发展；另一方面在促进AI和实体经济深度融合，为高质量发展注入强劲动力。

中国工程院院士、中国科学院计算技术研究所研究员孙凝晖曾直接指出：AI技术成功的关键，在于能否让一个行业或一个产品的成本大幅下降，从而将用户数与产业规模扩大10倍，产生类似于蒸汽机对于纺织业、智能手机对于互联网业的变革效果。

中国AI之路怎样走，答案其实很明显——作为制造业全球产业门类最齐全、体系最完整，同时场景多、数据多的实体经济大国，我们不会否认虚拟经济的巨大价值，但也不放松、不动摇实体经济的优先地位。要运用AI这一高效生产工具，打造、培育更多适应历史潮流与社会主义发展需求的新质生产力，走出一条适合自己的“AI+”高质量发展道路。

这是以制造为根基的技术创新。我们会聚焦新能源、电动汽车、智能制造、新材料、生命科学、医药健康等一批对数字经济发展具有显著引领作用的战略性产业，打造未来数字经济发展的引擎，最终实现AI在科学研究范式变革、产业创新效率提升中的革命性作用。

我们已把握住AI这一时代强音，但也能看清它爆发式增长中深藏的暗礁险滩。最终，我们将利用AI的高效性和智能化，促进经济的可持续发展，提高社会治理能力和民众生活水平。

我们到底需要什么样的人工智能？那便是人人用得起的、安全可信的、属于每一个中国人并能造福全世界千千万万人的AI技术。

(责编：罗知之、陈键)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经