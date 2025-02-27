数字中国建设蹄疾步稳成果丰硕
2023年2月27日，《数字中国建设整体布局规划》（以下简称《规划》）发布，标志着数字中国建设进入新阶段。《规划》明确，数字中国建设按照“2522”的整体框架进行布局，为数字产业的发展提供了明晰的发展路径和坚实的政策保障。
两年来，我国数字技术创新与应用加速推进，绚烂多彩。人工智能、大数据、云计算、物联网等前沿技术领域取得了显著进展：在制造业，智能机器人的迭代提高了生产效率；在服务业，大数据分析可以精准捕捉客户需求，提升了服务质量。这些技术的突破和应用，不仅推动了传统产业的转型升级，还催生了新的产业形态和商业模式，为经济社会发展注入了新的活力。
今年是《规划》落地的重要时间节点。根据《规划》部署，到2025年，基本形成横向打通、纵向贯通、协调有力的一体化推进格局，数字中国建设取得重要进展。
繁荣数字产业
筑牢“两大基础”
在“2522”整体框架布局下，夯实数字基础设施和数据资源体系“两大基础”，成为我国发展数字经济的重要基石。
为了解当前数字基础设施建设情况，《证券日报》记者走访了北京数字经济算力中心，近期其基础设施刚刚落成。据工作人员介绍，北京数字经济算力中心应用了多项新技术，在算力层构建了国产算力基础设施；在模型层配备便捷、高效的模型开发和数据工具，提升模型训练和推理效率；在数据层围绕“可信”构建多层次解决方案，利用数据提供高质量可信数据服务；在运营层通过部署数字孪生系统和智能化运维管理平台，实现了北京数字经济算力中心的可视化运营，极大地提高了运维效率和管理精度。
随着《规划》发布，数字基础设施建设也迎来了一系列的政策暖风，为行业内企业的发展提供了有力的政策保障和资金、产业端支持。数字基础设施也成为大量新技术的集中地，这些技术提升了数据处理能力，也带动了相关产业的升级和转型，驱动着数字经济的创新发展。
在数据资源体系建设方面，2024年1月1日起施行的《企业数据资源相关会计处理暂行规定》标志着数据资产被正式纳入企业的会计报表或财务报表中。这一政策激发了企业数据资产“入表”的热情，无论是上市公司还是非上市公司，纷纷披露数据资产，以此彰显其数据资源的价值。数据资产“入表”不仅提升了企业对数据资源的重视，也为数字产业繁荣发展奠定了坚实的基础。
《规划》发布后，一系列重要文件相继出台。其中，《关于加快公共数据资源开发利用的意见》提出扩大公共数据资源供给、规范公共数据授权运营的具体措施。《国家数据标准体系建设指南》为构建统一、规范、高效的国家数据标准体系奠定了基础。《关于促进企业数据资源开发利用的意见》明确，进一步健全企业数据权益实现机制，培育企业数字化竞争力。这些政策的发布，进一步完善了我国数据资源体系。
中国移动通信联合会区块链与数据要素专业委员会主任、首席数字经济学家陈晓华在接受《证券日报》记者采访时表示，通过深入挖掘数据的价值，可以促进产业升级，优化资源配置，提升生产效率，为经济社会发展开辟新的增长点。同时，数据要素的有效利用助力企业创新、激发市场活力，为构建数字经济新生态提供有力支撑。
应用落地
点燃数实深度融合新引擎
在数字化浪潮中，数字技术与实体产业的深度融合，如同一股强劲的新引擎，驱动着经济社会的全面发展。从人工智能到5G应用，从智能制造到智慧城市，数字技术正以前所未有的速度和广度，改变着我们的生活方式和生产模式。《规划》提出，推进数字技术与经济、政治、文化、社会、生态文明建设“五位一体”深度融合。
当下，人工智能技术正以前所未有的速度在全球范围内蓬勃发展，并在各行各业中展开了深度应用。
这一现象离不开政策的引导与支持，也得益于数字基础设施的坚实支撑，以及数据要素为人工智能技术发展提供不竭动力。
今年1月份，工业和信息化部公布了151项人工智能赋能新型工业化典型应用案例，覆盖钢铁、有色等制造业十大行业，针对研发设计、生产制造等关键环节和重点场景，提供具备创新性和推广价值的解决方案。典型案例包括中国移动构建智能云AI平台助力电力企业数智化转型、锂电池工业AI质检关键技术及其系统集成应用、面向智能电表分拣检定的AI+自动化技术应用等。
随着人工智能技术的快速发展，AI大模型已成为推动产业升级和经济发展的关键力量。A股上市公司也敏锐地捕捉到了这一市场机遇，纷纷加大在AI大模型领域的布局力度。
巨丰投资首席投资顾问张翠霞对《证券日报》记者说：“今年上市公司积极接入AI大模型的原因是多方面的，包括技术革新与竞争力提升、市场需求与趋势推动、政策支持与资本关注、成本降低与效率提升等。在基础设施完善和技术演进下，使用AI的成本在进一步降低，有助于企业实现业务流程的智能化、自动化，提高运营效率和产品质量。”
数字技术与实体产业融合的另一个重要落地点是5G应用。在今年央视春晚重庆分会场，《证券日报》记者观看了由780辆问界M9组成车阵呈现的光影表演，这具象化了5G技术的超高速、低延迟、大连接等特点。
记者在采访重庆市大数据应用发展管理局和长安汽车时了解到，在国家数字化改革政策的有力引领下，长安汽车充分发挥5G新技术、大数据分析、人工智能和工控物联技术，全力推进智能网联新能源汽车产业大脑（长安）（以下简称“产业大脑”）的建设工作，成功实现1.2万台设备组网，接入工商、气象、RFID等公共数据和400多家零部件企业数据。
据悉，产业大脑以数据为纽带，全面贯通长安汽车智能网联新能源汽车的研发、生产、销售、物流全产业链。在研发环节，基于产业大脑，长安汽车精准把握市场需求，加快产品研发创新速度，提升了市场竞争力。在生产环节，借助产业大脑，长安汽车对生产流程进行优化再造，物料周转率提升了25%。在产业链协同方面，通过产业大脑帮助零部件企业开源节流、提质、降本增效，带动行业运营效率提升10%至15%，经济效益提升3%至5%。
萨摩耶云科技集团首席经济学家郑磊对《证券日报》记者说：“随着数字技术与实体产业的不断融合和创新，将催生出更多新的商业模式和应用场景，不仅仅是技术层面的革新，更是思维方式、运营模式和价值创造路径的根本性变革。这些创新成果将为实体产业的发展注入强劲的新活力，助力企业突破传统束缚，开拓更广阔的发展空间，实现更高质量、更可持续的增长。”
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