政策“组合”拳拳重 护航经济稳健行
在风云变幻的国际环境中，我国经济能够乘风破浪，持续前行，离不开财政政策和货币政策的协同发力。财政政策与货币政策是宏观经济治理体系中的两大重要支柱，也是支持扩大内需、促进经济高质量发展的两大重要手段。
去年12月份举行的中央经济工作会议在部署今年经济工作时指出，“实施更加积极有为的宏观政策，扩大国内需求”，强调“要打好政策‘组合拳’。加强财政、货币、就业、产业、区域、贸易、环保、监管等政策和改革开放举措的协调配合”，同时提到“实施更加积极的财政政策”“实施适度宽松的货币政策”。
笔者认为，货币政策和财政政策相互支持、协同发力。加大财政政策与货币政策的协调力度，注重提升政策的组合效应和乘数效应，可以通过公共资金的运用，带动更多的信贷资金和社会资本投资，从而为扩大内需和助力经济平稳健康发展发挥积极作用。
针对宏观经济面临的不同问题，二者通过不同的政策机理，共同服务国民经济发展大局，能够产生“1+1＞2”的效果。
财政政策方面，从“更加积极”可以看出政策力度不断提升，将“持续用力、更加给力”。具体来看，今年将提高财政赤字率，加大支出强度、加快支出进度。提高财政赤字率，目的是为今年经济发展注入更多动力。赤字率提高以后，可以更多利用财政空间，扩大财政支出规模，加大逆周期调节力度。此外，今年将安排更大规模政府债券，包括超长期特别国债、地方政府专项债券等；在大力优化支出结构方面，将更加注重惠民生、促消费、增后劲；持续用力防范化解重点领域风险，促进财政平稳运行、可持续发展；进一步增加对地方转移支付，增强地方财力、兜牢“三保”底线。
货币政策方面，从“适度宽松”可以看出政策宽松基调保持不变。2月13日，中国人民银行发布的2024年第四季度中国货币政策执行报告提出，“强化逆周期调节，根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况，择机调整优化政策力度和节奏”。
具体来看，今年要实施好适度宽松的货币政策，持续做好金融“五篇大文章”，发挥结构性货币政策工具总量和结构双重功能。支持科技创新方面，聚焦国家重大科技任务、科技型中小企业等重点领域和薄弱环节，持续提升金融支持科技创新的能力、强度和水平。促进消费方面，2024年召开的中央经济工作会议将促消费列为2025年工作的首要任务。2024年第四季度中国货币政策执行报告在货币政策趋势部分提到“加大消费品以旧换新支持力度，做好重点消费领域金融服务，持续激发消费活力”。可以期待的是，今年货币政策给予消费领域的支持力度将更加精准有力。
岁序更替，华章日新。我们相信，更加积极的财政政策与适度宽松的货币政策将紧密配合，精准发力，为实体经济发展保驾护航。在政策合力之下，我国经济将在高质量发展的航道上，以稳健且昂扬的姿态破浪前行，谱写新篇章。
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