推动实体经济良性循环 货币政策是妙手
2024年四季度以来，随着一揽子增量政策落地显效，经济回升向好态势持续巩固，实体经济活力逐步增强。2025年，我国货币政策定调“适度宽松”，这既有利于增强投资者信心，提升消费意愿，也将进一步激发经济主体的积极性和能动性，推动实体经济良性循环。
近期，中国人民银行（以下简称“央行”）多次强调，根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况，择机调整优化政策力度和节奏。
第十四届全国人大代表、清华大学国家金融研究院院长田轩在接受《证券日报》记者采访时认为，在适度宽松的货币政策基调下，择机调整优化政策力度和节奏，意味着政策工具箱有充足空间，未来将根据国内外经济金融形势和金融市场的具体情况，灵活选择适当的时机来实施政策。
持续优化信贷结构
赋能实体经济
年初，央行在部署2025年工作时就明确，实施适度宽松的货币政策，为经济稳定增长创造适宜的货币金融环境。
近期公布的1月份金融数据表明，今年以来，金融体系加大信贷投放力度，充分满足实体经济有效融资需求，推动宽货币向宽信用传导，充分体现出适度宽松的货币政策基调。
数据显示，1月份新增人民币贷款5.13万亿元，社会融资规模增量7.06万亿元，均为历史同期最高水平；1月末社融规模存量同比增长8%，广义货币（M2）同比增长7%。1月份金融数据的“开门红”，为年初经济平稳开局提供了有力的金融支持。
央行在近期发布的2024年第四季度中国货币政策执行报告（以下简称“报告”）中提出，“综合运用多种货币政策工具，根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况，择机调整优化政策力度和节奏”。
田轩预计，央行将通过降准、降息等工具，保持市场流动性充裕，为经济增长提供充足的货币支持。报告中提到，“综合运用多种货币政策工具”“更好把握存量与增量的关系”“发挥好货币政策工具总量和结构双重功能”。由此可见，央行将继续创新货币政策工具，进一步优化信贷结构，寻求更有效的结构性货币政策工具，来支持实体经济和稳定金融市场。
去年，央行两次降低政策利率共0.3个百分点，引导1年期及5年期以上LPR（贷款市场报价利率）分别累计下降0.35个和0.6个百分点；两次下调金融机构人民币存款准备金率各0.5个百分点，提供长期流动性超过2万亿元。
对于今年降准降息的空间，中信证券首席经济学家明明对《证券日报》记者表示，降准降息均有空间，但是考虑到内外均衡，短期降准的可能性有限。
创新政策工具
支持资本市场
近年来，央行货币政策工具箱日益丰富，尤其是不断创新的结构性货币政策工具，通过合理精准的设计，实现了对特定领域和行业的有效支持，有力促进经济结构调整。
央行数据显示，截至2024年末，结构性货币政策工具共存续10项，余额合计6.3万亿元。在当前存续的一系列结构性货币政策工具中，证券、基金、保险公司互换便利（以下简称“互换便利”）和股票回购增持再贷款备受市场关注。
2024年9月份，央行创设了上述两项工具，这也是央行首次创新结构性货币政策工具支持资本市场。截至2025年1月末，互换便利共开展2次操作，金额合计1050亿元，支持证券公司自营股票投资规模明显增长。截至2024年末，我国上市公司披露拟申请回购增持贷款金额上限近600亿元；2024年披露回购和大股东增持计划金额上限接近3000亿元，创历史新高。
报告提出，下阶段将不断完善工具设计，更好助力资本市场高质量发展。
未来可以从哪些方面进一步完善工具设计？财信金控首席经济学家伍超明在接受《证券日报》记者采访时认为，一方面，可以扩大互换便利的参与主体范围。在提高保险机构互换便利参与度的同时，可以允许更多符合条件的机构参与互换便利，如允许外资金融机构参与，从而吸引境外长期资金进入股市。另一方面，可以扩展抵押品范围。当前互换便利的抵押品以股票、股票ETF、债券为主，可探索纳入更多类型的资产做抵押品，如将绿色债券等金融重点支持领域产品纳入抵押品范围。
此外，伍超明建议将两项工具的操作频率、资金使用规模、资金流向、市场平抑效果等信息定期披露，减少信息不对称，增强投资者信心。
人民币汇率
有基础有条件保持稳定
2024年，人民币汇率双向波动，在合理均衡水平上保持了基本稳定，在国际主要货币中表现总体强势。2024年末，中国外汇交易中心（CFETS）人民币汇率指数报101.47，较2023年末升值4.2%。
今年初，在外部因素影响下，人民币汇率有所承压。央行通过一系列政策“组合拳”充分展现稳汇率的态度，包括在港发行人民币央票收紧离岸人民币流动性，以及上调跨境融资宏观审慎调节参数至1.75等。
央行也在报告中再次强调三个“坚决”，即坚决对市场顺周期行为进行纠偏，坚决对扰乱市场秩序行为进行处置，坚决防范汇率超调风险。
民生银行首席经济学家温彬在接受《证券日报》记者采访时认为，三个“坚决”体现出当前稳汇率的决心。
“央行近期多次强调三个‘坚决’，主要目的在于稳定市场预期，维护外汇市场的正常秩序。”中国银行研究院高级研究员王有鑫对《证券日报》记者表示，央行对市场顺周期行为的关注，有助于防止市场出现过度乐观或悲观的操作，减少非理性波动；对扰乱市场秩序的行为采取严厉措施进行处置，有助于维护外汇市场的公平、公正和透明，保障市场正常运行；坚决防范汇率超调风险，有助于稳定市场预期，为市场参与者和外贸交易商开展国际交易提供可预期的价格，稳定盈利预期。
人民币汇率在合理均衡水平上保持基本稳定有着坚实的基础。首先，中国经济长期向好的基本面为人民币汇率提供了坚实的支撑；其次，我国国际收支保持平稳，外汇交易者更加成熟，交易行为更加理性，市场韧性显著增强，为外汇市场稳健运行和外汇供求保持平衡提供了重要基础；最后，近年来，在应对多轮外部冲击的过程中，央行积累了丰富的应对经验，也有充足的政策工具储备。
温彬表示，后续若汇率压力继续加大，央行仍有众多稳汇率工具可以使用，同时，稳汇率基调下，能够防止市场形成单边一致预期并不断强化，这些均有助于保持人民币汇率在合理均衡水平上基本稳定。
分享让更多人看到
推荐阅读
- 金融监管总局：已实现18个股权投资试点城市签约全覆盖
- 人民网北京2月26日电 （记者乔业琼）2月26日，金融监管总局与国家发展改革委在京召开金融资产投资公司股权投资试点座谈会。会议指出，2024年9月，扩大金融资产投资公司股权投资试点作为稳经济增长一揽子增量措施出台后，金融资产投资公司迅速响应，已实现18个试点城市签约全覆盖，签约金额超过3500亿元。…
- 评论
- 关注