原标题：推动实体经济良性循环 货币政策是妙手

2024年四季度以来，随着一揽子增量政策落地显效，经济回升向好态势持续巩固，实体经济活力逐步增强。2025年，我国货币政策定调“适度宽松”，这既有利于增强投资者信心，提升消费意愿，也将进一步激发经济主体的积极性和能动性，推动实体经济良性循环。

近期，中国人民银行（以下简称“央行”）多次强调，根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况，择机调整优化政策力度和节奏。

第十四届全国人大代表、清华大学国家金融研究院院长田轩在接受《证券日报》记者采访时认为，在适度宽松的货币政策基调下，择机调整优化政策力度和节奏，意味着政策工具箱有充足空间，未来将根据国内外经济金融形势和金融市场的具体情况，灵活选择适当的时机来实施政策。

持续优化信贷结构

赋能实体经济

年初，央行在部署2025年工作时就明确，实施适度宽松的货币政策，为经济稳定增长创造适宜的货币金融环境。

近期公布的1月份金融数据表明，今年以来，金融体系加大信贷投放力度，充分满足实体经济有效融资需求，推动宽货币向宽信用传导，充分体现出适度宽松的货币政策基调。

数据显示，1月份新增人民币贷款5.13万亿元，社会融资规模增量7.06万亿元，均为历史同期最高水平；1月末社融规模存量同比增长8%，广义货币（M2）同比增长7%。1月份金融数据的“开门红”，为年初经济平稳开局提供了有力的金融支持。

央行在近期发布的2024年第四季度中国货币政策执行报告（以下简称“报告”）中提出，“综合运用多种货币政策工具，根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况，择机调整优化政策力度和节奏”。

田轩预计，央行将通过降准、降息等工具，保持市场流动性充裕，为经济增长提供充足的货币支持。报告中提到，“综合运用多种货币政策工具”“更好把握存量与增量的关系”“发挥好货币政策工具总量和结构双重功能”。由此可见，央行将继续创新货币政策工具，进一步优化信贷结构，寻求更有效的结构性货币政策工具，来支持实体经济和稳定金融市场。

去年，央行两次降低政策利率共0.3个百分点，引导1年期及5年期以上LPR（贷款市场报价利率）分别累计下降0.35个和0.6个百分点；两次下调金融机构人民币存款准备金率各0.5个百分点，提供长期流动性超过2万亿元。

对于今年降准降息的空间，中信证券首席经济学家明明对《证券日报》记者表示，降准降息均有空间，但是考虑到内外均衡，短期降准的可能性有限。

创新政策工具

支持资本市场

近年来，央行货币政策工具箱日益丰富，尤其是不断创新的结构性货币政策工具，通过合理精准的设计，实现了对特定领域和行业的有效支持，有力促进经济结构调整。

央行数据显示，截至2024年末，结构性货币政策工具共存续10项，余额合计6.3万亿元。在当前存续的一系列结构性货币政策工具中，证券、基金、保险公司互换便利（以下简称“互换便利”）和股票回购增持再贷款备受市场关注。

2024年9月份，央行创设了上述两项工具，这也是央行首次创新结构性货币政策工具支持资本市场。截至2025年1月末，互换便利共开展2次操作，金额合计1050亿元，支持证券公司自营股票投资规模明显增长。截至2024年末，我国上市公司披露拟申请回购增持贷款金额上限近600亿元；2024年披露回购和大股东增持计划金额上限接近3000亿元，创历史新高。

报告提出，下阶段将不断完善工具设计，更好助力资本市场高质量发展。

未来可以从哪些方面进一步完善工具设计？财信金控首席经济学家伍超明在接受《证券日报》记者采访时认为，一方面，可以扩大互换便利的参与主体范围。在提高保险机构互换便利参与度的同时，可以允许更多符合条件的机构参与互换便利，如允许外资金融机构参与，从而吸引境外长期资金进入股市。另一方面，可以扩展抵押品范围。当前互换便利的抵押品以股票、股票ETF、债券为主，可探索纳入更多类型的资产做抵押品，如将绿色债券等金融重点支持领域产品纳入抵押品范围。

此外，伍超明建议将两项工具的操作频率、资金使用规模、资金流向、市场平抑效果等信息定期披露，减少信息不对称，增强投资者信心。

人民币汇率

有基础有条件保持稳定

2024年，人民币汇率双向波动，在合理均衡水平上保持了基本稳定，在国际主要货币中表现总体强势。2024年末，中国外汇交易中心（CFETS）人民币汇率指数报101.47，较2023年末升值4.2%。

今年初，在外部因素影响下，人民币汇率有所承压。央行通过一系列政策“组合拳”充分展现稳汇率的态度，包括在港发行人民币央票收紧离岸人民币流动性，以及上调跨境融资宏观审慎调节参数至1.75等。

央行也在报告中再次强调三个“坚决”，即坚决对市场顺周期行为进行纠偏，坚决对扰乱市场秩序行为进行处置，坚决防范汇率超调风险。

民生银行首席经济学家温彬在接受《证券日报》记者采访时认为，三个“坚决”体现出当前稳汇率的决心。

“央行近期多次强调三个‘坚决’，主要目的在于稳定市场预期，维护外汇市场的正常秩序。”中国银行研究院高级研究员王有鑫对《证券日报》记者表示，央行对市场顺周期行为的关注，有助于防止市场出现过度乐观或悲观的操作，减少非理性波动；对扰乱市场秩序的行为采取严厉措施进行处置，有助于维护外汇市场的公平、公正和透明，保障市场正常运行；坚决防范汇率超调风险，有助于稳定市场预期，为市场参与者和外贸交易商开展国际交易提供可预期的价格，稳定盈利预期。

人民币汇率在合理均衡水平上保持基本稳定有着坚实的基础。首先，中国经济长期向好的基本面为人民币汇率提供了坚实的支撑；其次，我国国际收支保持平稳，外汇交易者更加成熟，交易行为更加理性，市场韧性显著增强，为外汇市场稳健运行和外汇供求保持平衡提供了重要基础；最后，近年来，在应对多轮外部冲击的过程中，央行积累了丰富的应对经验，也有充足的政策工具储备。

温彬表示，后续若汇率压力继续加大，央行仍有众多稳汇率工具可以使用，同时，稳汇率基调下，能够防止市场形成单边一致预期并不断强化，这些均有助于保持人民币汇率在合理均衡水平上基本稳定。

(责编：罗知之、陈键)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经