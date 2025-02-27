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多家民营银行下调存款利率 “3字头”产品难觅

彭 妍
2025年02月27日08:56 | 来源：证券日报
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原标题：多家民营银行下调存款利率 “3字头”产品难觅

近日，锡商银行、新安银行等多家民营银行相继发布公告，宣布下调其存款利率。目前，市场上已难觅“3字头”利率的中长期存款产品。

上海金融与法律研究院研究员杨海平对《证券日报》记者表示，民营银行本轮下调存款利率主要考量是应对资产端利率下行趋势，压降存款付息成本，逐步调整资产负债配比模式。下一阶段，包括民营银行在内的中小银行将积极提升存款利率定价的精细化程度，实施更灵活更专业的资产负债配置策略。

缓解净息差压力

以锡商银行为例，该行从2月24日起，将定期三个月存款利率从1.6%下调至1.4%；一年期存款利率从1.9%下调至1.8%；二年期存款利率从2.5%下调至2%；三年期存款利率从2.85%下调至2.6%；五年期存款利率从2.6%下调至2.5%。

除锡商银行外，新安银行、中关村银行等多家民营银行近日也发布了下调存款利率的公告。如中关村银行公告显示，自2月26日起，其将整存整取二年期存款利率由当前的2.4%下调至2.2%。

据记者观察，去年以来，民营银行就已经开始下调存款利率。

“民营银行下调存款利率的原因主要包括市场利率环境的变化、降低资金成本的需求、缓解净息差压力、监管导向以及经营策略的调整等。”中国银行研究院研究员叶银丹对《证券日报》记者表示，自2024年以来，市场利率整体呈下行趋势，民营银行为了适应市场环境，也跟随下调存款利率。此外，民营银行前期通过高利率揽储，资金成本较高，随着业务逐步稳定，为了优化成本结构，提升盈利能力，下调存款利率成为必然选择。在银行业净息差整体承压的情况下，民营银行的净息差也出现较大幅度下降，下调存款利率有助于缓解这一压力。

国家金融监督管理总局公布的2024年四季度商业银行主要监管指标数据显示，2024年第四季度，商业银行净息差为1.52%，环比下降0.01个百分点。其中，城商行、民营银行这两类银行的净息差降幅高于行业平均水平。与此同时，城商行、民营银行、农商行等中小银行全年的净利润增长有所承压。

如何应对挑战

叶银丹认为，对银行而言，下调存款利率有助于降低整体负债成本，增强竞争力，提升经营的稳健性。对储户而言，存款利率下调可能会降低存款收益，影响存款意愿，促使客户寻找其他投资渠道。

“2025年，银行存款利率预计将继续呈现下降趋势。未来不排除民营银行进一步下调存款利率的可能。”叶银丹分析称，从定价机制看，存款利率与十年期国债、一年期LPR挂钩，结合货币政策适度宽松的基调，以及十年期国债利率低位运行态势来看，存款利率跟随贷款利率下调的可能性较大。此外，随着金融市场竞争加剧，各银行在权衡成本与收益后，存款利率可能逐渐趋同，向合理区间靠拢。

杨海平表示，面对利率变化带来的挑战，商业银行应提升市场研究能力，积极推进定价管理和成本管理精细化升级，提升资产负债配置策略的灵活性。此外，要推进战略管理方式变革和策略优化，基于精准定位建立品牌影响力和护城河；基于业务创新提供敏捷化、体验好的优质服务；依靠特色化的增值服务，增强客户黏性。

(责编：罗知之、陈键)
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